Sara Marino, chi è la misteriosa fidanzata di Tananai/ Apparve in un video di un suo singolo e poi…

Proseguirebbe a gonfie vele la storia d’amore tra Tananai e la sua misteriosa fidanzata Sara Marino

Della vita sentimentale di Tananai non si hanno molte informazioni, questo perché il cantante ha sempre deciso di proteggere la propria privacy. Tuttavia, sappiamo che la sua fidanzata si chiama Sara Marino, una splendida ragazza con cui fa ormai coppia fissa dal 2020. Benché i due si facciano vedere pochissimo in pubblico, si vocifera che tutto proceda al meglio. Dunque, nulla è cambiato in questi ultimi mesi tra Tananai e la sua fidanzata, con la quale l’ultima volta è stato pizzicato dai paparazzi per le vie di Milano, mentre si scambiavano baci e abbracci.

“L’ho scelta perché è particolare”, aveva detto Tananai parlando della sua fidanzata, agli inizi della relazione, alimentando il mistero sulla giovane compagna. Tra i due, Sara Marino è senza dubbio la più pimpante sui social, dove infatti compaiono diversi scatti in compagnia del fidanzato. Lui, al contrario, ha ammesso di non amare la condivisione della sua sfera privata e sentimentale, prediligendo un profilo basso.

Sara Marino partecipò alla realizzazione video di un brano molto famoso di Tananai: ecco di quale si tratta

Malgrado questo approccio “prudente”, non sono mancati commenti pubblici o vere e proprie dichiarazioni d’amore da parte di Tananai alla sua fidanzata. Compaiono infatti diversi “amore mio” sotto i post di lei, un modo tenero e romantico di esprimere il proprio sentimento nei confronti di Sara. Come si evince dai social, la fidanzata di Tananai, ha studiato architettura al Politecnico di Milano e si è laureata nel 2019.

Sara, inoltre, appare nel videoclip di Esagerata, ma all’uscita del video in pochi sospettavano che tra la ragazza e il cantante ci potesse essere del tenereo. Invece, pur nel massimo della privacy, la loro storia d’amore è sbocciata e ha definitivamente spiccato il volo.

