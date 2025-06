Chi è Sara Marino, la ex fidanzata di Tananai: insieme dal 2020, poi nel 2024 la scelta di andare a convivere. La rottura solo pochi mesi fa

È finita la storia l’amore che per diversi anni ha legato Sara Marino e Tananai. I due stavano insieme dal 2020: una relazione importante della quale proprio Tananai aveva parlato nel 2022. “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha. Anche le ciabatte. Sono innamorato” aveva spiegato proprio l’artista milanese. Poi, nel 2024, la decisione di andare a convivere: “È un passo significativo, bello e complesso” aveva spiegato sempre Tananai, raccontando appunto di aver fatto questo passo quanto importante quanto decisivo con la compagna. A quanto pare, però, le cose tra la ex fidanzata di Tananai e l’artista non sarebbero andate bene. O meglio, per cinque anni i due sono stati felici e hanno vissuto una storia importante, che ha portato entrambi a crescere come coppia e come “singoli”.

Qualcosa, però, sarebbe poi andato storto. Sara Marino, infatti, non sarebbe più la fidanzata di Tananai: i primi indizi sulla loro rottura sono arrivati, come spesso accade oggi, dai social. Dal profilo di lei, che di professione fa l’architetto, sono infatti spariti tutti i like di Alberto, e, secondo alcuni esperti di gossip, alla base della crisi ci sarebbe una cotta di Tananai per Annalisa, non corrisposta: lei, infatti, è felicemente sposata. Lui, invece, avrebbe perso la testa per lei e per questa ragione avrebbe mandato in crisi la storia con Sara.

Sara Marino, rottura con la ex fidanzata di Tananai. E lui sogna una famiglia

“So che mi ama e io la amo, al di là di tutto” aveva raccontato qualche tempo fa Tananai. I due, dunque, sembravano una coppia salda, destinata a rimanere insieme e costruire qualcosa di più importante. Così, però, non sarebbe: la loro relazione è terminata e Sara Marino lo ha confermato spiegando su Instagram che stava cercando casa, dopo aver probabilmente lasciato quella che condivideva con Alberto Cotta. “Oggi sogno dei figli” ha ammesso l’artista milanese, che dunque vorrebbe una famiglia, come spiegato a Vanity Fair, nonostante la rottura con la fidanzata di poche settimane fa.