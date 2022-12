Sara Marino, fidanzata di Tananai/ La coppia che scoppia: felici e gelosi…

Sara Marino e Tananai, felicemente fidanzati dal 2020. E le voci su Mariasole Pollio…

Sara Marino è la dolcissima fidanzata del cantante Tananai. I due stanno vivendo una bellissima storia d’amore e lo si evince anche dai post social che, non così raramente, i due condividono l’uno a favore dell’altro. Commenti, carinerie e parole piene d’amore. “Quanto sei bella”, le ripete spesso il cantante, mandando in archivio le voci che li vedrebbero più lontani. Il cantante si Sesso Occasionale, recentemente, aveva fatto discutere per la sua vicinanza ad un’altra ragazza piuttosto nota in ambito televisivo, la vivace valletta di Battiti Live, Mariasole Pollio.

Tananai: "Per rilassarmi vado a feste e rave"/ "Mi ritrovo mezzo nudo, ma sobrio!"

La giovane attrice e conduttrice televisiva, vista al fianco di Gregoraci e Palmieri nella kermesse musicale, sembra aver instaurato una semplice amicizia con il cantante. Non a caso, nel cuore di Tananai, c’è solo Sara Marino, con cui la fiducia e la sintonia sembra aver toccato livelli importanti. I due fanno coppia fissa dal 2020 e almeno per il momento la crisi sembra solo una voce di sottofondo. Ma chi è e di cosa si occupa Sara Marino? Andiamo subito a scoprirlo.

Tananai/ "Sono insicuro, mi sono sempre rivisto nell'inetto di Svevo"

Sara Marino, ecco chi è la fidanzata di Tananai: studentessa lontana dal mondo dello spettacolo

La fidanzata di Tananai, Sara Marino, è milanese e studia architettura al Politecnico di Milano. Nel corso del 2019 ha conseguito la prima laurea, triennale, mentre ora è alle prese con la prosecuzione degli studi, come si evince dai post in cui si mostra impegnata tra i libri. “8 shades di me che faccio finta di non essere in ansia per i due esami che mi mancano alla laurea di ottobre”.

Sara Marino è una persona piuttosto lontana dal mondo dello spettacolo, non sembra attratta dai jet set, neanche ora che il fidanzato è così famoso. Dal profilo Instagram, dove conta qualche migliaia di follower, si intuisce che è una ragazza a cui piace viaggiare e divertirsi con gli amici, oltre che con Tananai, di cui è innamoratissima. Il ragazzo in una intervista a Le Iene aveva speso parole al miele per Sara, con un pizzico di ironia: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa e anche le ciabatte. E’ quella che mi prende a calci nel videoclip, i piedi sono i suoi. Sono innamorato”.

Tananai/ "Baby Gooddamn il brano a cui sono più legato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA