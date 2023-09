Sara Marino, fidanzata Tananai, insieme a Milano sempre più innamorati/ “Quando la incontrai…”

Sara Marino e Tananai, passeggiata romantica a Milano: la storia va a gonfie vele

Sara Marino è la fidanzata di Tananai, cantante che da Sanremo Giovani 2021 è esploso con un grande successo. I due vivono felici la propria relazione, lontani dall’attenzione mediatica. Non si hanno molto informazioni sulla coppia; l’ultima volta però, sono stati avvistati a luglio mentre si concedono una passeggiata a Milano sempre più innamorati.

Tananai lancia un messaggio contro la violenza sulle donne/ "Non parlarne è il primo passo per una sconfitta"

La coppia che sta insieme da tre anni, è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre escono da un locale in pieno centro: mano nella mano, sguardi languidi e atteggiamenti dolcissimi. Il cantante e l’architetto sono felicemente fidanzati e la loro relazione sembra andare a gonfie vele. Non si mostrano spesso sui social, entrambi preferiscono mantenere il riserbo sulla propria vita privata.

Tananai cade dal palco durante il concerto/ Video, lui: "Ci vediamo nelle viscere della Terra"

Sara Marino, chi è la misteriosa ragazza di Tananai: “L’ho scelta perchè”

Sara è un architetto a rivelarlo è lo stesso artista che, nelle rare interviste sulla sua vita sentimentale, dichiarava: “Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Sara ed è un architetto”. Di recente, il giovane talento ha ricordato di averle dedicato una strofa in uno dei suoi pezzi: “La mia tipa è un architetto, che bello, puoi ricostruire i club che ho distrutto. Nonostante questo è rimasta con me? Sì, è una santa”.

L’incontro tra i due è capitato per caso, come ha dichiarato Tananai ai microfoni de Le Iene: “L’ho conosciuta durante una serata e l’ho scelta perché particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa, anche le ciabatte, sono innamorato” per poi cercare di cambiare velocemente discorso. Insomma, il loro sembra a tutti gli effetti un amore destinato a perdurare.

Tananai e la coppia di Tango separata dalla guerra in Ucraina/ "Lui è ancora al fronte, lei sta bene e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA