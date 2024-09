Il cuore di Tananai è tutto per Sara Marino, la giovane fidanzata di professione architetto a cui è legato da tantissimi anni. Un amore che Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome del cantautore, oramai non nasconde più visto che in diverse occasioni si è presentato proprio in compagnia della sua amata Sara Marino. Milanese doc, Sara ha studiato architettura al Politecnico di Milano e nel 2019 ha conseguito la laurea iniziando così a lavorare come architetto. Sui social Sara si descrive come “architetto junior”. Ma quando è iniziata la storia d’amore tra i due? Nel 2020 Sara Marino e Tananai si conoscono durante una cena e sin da subito scatta la scintilla.

Proprio Tananai, ospite di Radio Deejay, ha aperto il suo cuore parlando della sua vita privata: “ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato”.

Tananai e l’amore per la fidanzata Sara Marino

Detto fatto: la ragazza in questione è proprio Sara Marino, la giovane fidanzata di Tananai oramai da quasi 4 anni. “Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Sara. Stiamo insieme da 3 anni è un architetto. Le avevo anche dedicato una rima nel pezzo Tha Supreme con Sci@ll@” – ha confessato il cantautore di Tango durante una chiacchierata rilasciata alle telecamere de Le Iene. Parole importanti per il giovane cantante che è da sempre restio a parlare della sua vita privata e sentimentale; basti pensare che la prima foto di coppia è arrivata un anno dopo l’inizio del loro amore.

Sulla fidanzata, Tananai ha anche rivelato: “ho partecipato al mio videoclip Esagerata: lei è quella che mi prende a calci”. Che dire: una bella storia d’amore destinata a durare nel tempo!