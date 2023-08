Sara Messaoudi vittima di stalking: “Si apposta ad aspettare davanti casa”/ L’ex concorrente di Masterchef…

Sara Messaoudi e la denuncia social

Sara Messaoudi, concorrente della dodicesima edizione di Masterchef Italia, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha denunciato la presenza di un uomo che la aspetterebbe all’uscita dal lavoro e si apposterebbe davanti la sua casa. «Sono due sere che torno a casa dal lavoro, per strada, e un tizio si accosta con la macchina per chiedermi se voglio un passaggio – ha racconta la ventisettenne -. Veramente non si può stare tranquilli. Non so che problemi abbia la gente in testa».

L’ex concorrente dell’ultima edizione di Masterchef Italia, poi, ha anche pubblicato un post tra le Instagram Stories, scrivendo: «Non contento si apposta ad aspettare davanti casa, che ribrezzo certi soggetti».

Sara Messaoudi e l’attacco social degli haters

Dopo la partecipazione a Masterchef Italia, attraverso un post su Instagram, Sara Messaoudi aveva denunciato i numerosi attacchi social ricevuti. “Ho pensato molto se fare questo post ma penso che i social possano servire anche a questo, diffondere messaggi che facciano riflettere. Perché ormai sembra che stare dietro ad una tastiera possa dare il diritto a tutti di scrivere quello che ci passa per la testa. Ma questo sta diventando deleterio per la nostra società. Ancora mi rabbrividisco e stupisco che nel 2023 si possa vedere questo”, aveva scritto.

“Se ho un desiderio forte è che un giorno questo sarà solo un brutto ricordo. Sogno un mondo di inclusività, sogno un mondo di chi non ha paura del “diverso”. Sogno un mondo di persone prive di pregiudizi solo perché sei nato a km di distanza. Io ho imparato a sorridere di fronte a l’ignoranza che distrugge il cuore di quelle persone”, aveva concluso.

