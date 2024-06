Sara Milliken, Miss Alabama nel mirino degli hater: “È obesa”/ Lei replica: “Sono più del mio corpo”

Sara Milliken sognava di diventare Miss Alabama da tempo e nel 2024 è riuscita a realizzare il suo sogno: la nuova reginetta di bellezza del concorso NAM è però finita nell’occhio del ciclone non tanto per la sua vittoria, quanto per il suo aspetto fisico. La ragazza, infatti, è sovrappeso e sui social il web non ha perso tempo per sottolineare questo aspetto, utilizzando parole e commenti poco carini nei confronti della ragazza. Lei, però, non sembra essere particolarmente interessata alle voci: “Sarò onesta, mi ha dato fastidio per circa cinque minuti” ha affermato, spiegando di essere particolarmente felice per la vittoria.

La grande opera italiana patrimonio dell'umanità, Arena di Verona/ Diretta Rai1: Capotondi, omaggio a Verdi

In un post sui social, Sara Milliken ha inviato un messaggio di body positive: “Sei più del tuo corpo e, cosa più importante… Sei più delle cose malvagie che la gente dice del tuo corpo. Ho rinunciato a questo sogno per 6 anni a causa delle cose dolorose che qualcuno ha detto su di me. Mai più”. La ragazza ha inoltre spiegato di aver coltivato questo sogno per otto anni prima di riuscire ad essere incoronata.

Programma La grande Opera italiana patrimonio dell'umanità, Rai1 Arena di Verona/ Scaletta e ospiti

Cos’è National American Miss Alabama

Sara Milliken, così come le sue colleghe, ha preso parte alla competizione di National American Miss, un concorso diverso da tutti gli altri che ha l’obiettivo di aumentare la fiducia e insegnare competenze del mondo reale, come si legge sul sito ufficiale. “NAM è un programma basato sul principio fondamentale di promuovere un’immagine di sé positiva migliorando la bellezza naturale interiore. Questo è un programma incentrato sull’aiutare le giovani donne a crescere ed espandere le loro idee su chi sono e cosa vogliono ottenere. Vogliamo che ogni ragazza si renda conto che può davvero realizzare i suoi sogni e renderli reali” spiegano ancora i canali ufficiali di NAM.

Anticipazioni Endless Love, puntata pomeridiana 24 maggio 2024/ Faccia a faccia tra Kemal e Zeynep

National American Miss è un concorso differente da quello ufficiale di Miss Alabama, che invia le concorrenti a Miss America. La giovane Sara Milliken non ha vinto il titolo nazionale bensì quello di un concorso privato, come chiarito dai media Usa: il concorso NAM premia le ragazze che danno un’immagine positiva di sé, come è riuscita a fare Sara. Le polemiche sull’aspetto fisico e il peso, dunque, lasciano il tempo che trovano, essendo il concorso più proiettato alla bellezza interiore che quella esteriore. Le critiche arrivate, comunque, non sembrano aver scalfito troppo l’umore di Sara, felicissima per la vittoria ottenuta dopo otto anni in cui aveva solo sognato questo momento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA