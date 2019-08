Sara Miquel, Cayetana di Una Vita incinta/ L’annuncio: “Vi presentiamo Alex!”

Sara Miquel, la perfida Cayetana della soap Una Vita, è in dolce attesa. L’attrice spagnola ha voluto diffondere l’indiscrezione in prima persona, condividendo la grande gioia proprio con gli estimatori attraverso il numeroso profilo di Instagram. La donna ha condiviso uno scatto che la ritrae in compagnia del marito con un visibile pancione in mostra. Lo sgomento è stato proprio collettivo in quanto, anche i fan non sospettavano nulla e lei è stata molto brava a nasconderlo in questi mesi. “Vi presentiamo Alex! Non possiamo essere più felici”, inizia in questa maniera l’annuncio speciale. L’interprete di Cayetana ha anche voluto precisare: “Molti mesi fa che riserviamo questa notizia, finora abbiamo voluto viverla nella privacy”. Poi le parole per la sua dolce metà: “Avere una parte di te crescere in me è la cosa più incredibile che abbia mai provato, ti amo futuro papà!”.

Sara Miquel, la Cayetana di Una Vita aspetta un bambino

Tra i tanti commenti di affetto ricevuti da Sara Miquel, alcuni anche da parte dei suoi colleghi di Una Vita. In mezzo ai messaggi dei fan, anche le parole di Miguel Diosdado, interprete di Victor, e di Alejandra Meco, famosa per il ruolo di Celia. Nonostante l’attrice stia vivendo un momento personale particolarmente glorioso, sono tanti gli estimatori che sperano di poterla ritrovare in pista con il suo ruolo nella soap iberica. La perfida Cayetana tornerà? Il suo corpo del resto, dopo il tragico incendio, non è mai stato trovato e quindi potrebbe esserci qualche speranza di vederla riapparire. Attualmente però, non c’è alcuna indiscrezione sul possibile ritorno in pista. Lo scorso ottobre Sara è stata ospite di Pomeriggio 5 e, durante quella occasione, ha svelato cosa ha provato ad interpretare questo particolare ruolo: “Per me è un piacere fare personaggi cattivi perché sono più complicati e più profondi. Hanno una psicologia più contorta. Magari la persona è cattiva perché ha un passato complicato che l’ha spinta a diventare così, quindi mi piace”. Durante la chiacchierata con Barbara d’Urso, la Miquel aveva anche confidato di essersi sposata da poco, per l’esattezza il 5 settembre del 2018 e quindi a breve, festeggerà anche il primo anno di matrimonio.





