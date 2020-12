Sara Moalli, chi è?/ In finale a Bake Off Italia dopo l’addio al suo lavoro..

Sara Moalli, da Gallarate alla finale di Bake Off Italia 2020

Anche Sara Moalli alla fine ha ottenuto il suo pass per la finalissima di Bake Off Italia 2020 che andrà in scena questa sera su Real Time alla corte di Benedetta Parodi. Lei, Maria, Philippe e Monia si giocheranno il tutto per tutto questa sera affrontando le ultime prove del programma per portare a casa la fascia di vincitore (e il relativo premio). Anche Sara si è giocata bene le sue carte sin dalla prima puntata non mollando mai nemmeno quando i suoi dolci non sono riusciti come lei avrebbe voluto, contando sui complimenti dei giudici e anche sulle loro critiche quando è arrivato il momento di dire no. Alla fine comunque Sara Moalli è riuscita a portare a casa questa occasione e questa sera si giocherà le sue ultime carte per stupire tutti mettendo in pratica tutto quello che ha imparato e studiato in questi mesi. La scelta di partecipare a Bake Off Italia 2020 a ha spiazzato la sua famiglia anche se i suoi genitori hanno deciso di appoggiarla perché consapevoli del suo talento, avranno fatto bene?

Sara Moalli, chi è? La finalista ha detto addio al suo lavoro per amore della pasticceria

Sara Moalli a Bake Off Italia 2020 è riuscita ad arrivare fino alla finalissima e si prepara a dare battaglia ai suoi rivali per provare che tutto quello che ha fatto, ovvero lasciare il lavoro per il suo laboratorio di pasticceria, aveva una ragione ben fondata. Ma chi è Sara Moalli? L’aspirante pasticcera nasce l’8 Aprile del 1991 a Gallarate, è molto legata alla sua famiglia, alla sorella Debora e alla nipotina Bianca. Ha studiato al liceo e poi al Politecnico di Milano dove frequenta il corso di studi in Interior Designer, dopo aver trovato lavoro in un’azienda di Milano ha deciso di lasciare tutto per la pasticceria. Sara Moalli è impegnatissima visto che proprio lo scorso anno ha sposato il suo Simone di Stefano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA