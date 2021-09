Sara Moalli vincitrice Bake Off Italia 8/ Torna da ospite e rivela: “Ho cambiato vita, sono felice”

Sara Moalli ha vinto l’ottava edizione di Bake Off Italia. La giovane designer, la quinta donna a vincere il programma, nel video di presentazione aveva ammesso di aver vissuto una crisi in ambito lavorativo prima di partecipare al cooking show di Real Time: “In questo momento mi trovo in piena crisi mistica. Lavoravo a Milano in un posto bellissimo e la soluzione più facile è stata quella di presentare le dimissioni e licenziarmi. Dall’oggi al domani mi sono ritrovata a dover rifare tutto da 0, però avevo una felicità”. Nata l’8 aprile 1991, in provincia di Varese, Sara è molto legata alla sua famiglia, soprattutto alla sorella Debora e alla nipotina Bianca. Nel 2019 ha sposato Simone Di Stefano, anche se ultimamente il marito non compare quasi mai nei suoi post su Instagram. Al fianco di Sara troviamo quasi sempre Philippe Chini, terzo classificato a Bake Off Italia 8, con cui collabora molto spesso.

Sara Moalli torna a Bake Off Italia dopo la vittoria dell’ottava edizione

Questa sera, venerdì 17 settembre, Sara Moalli tornerà sotto il tendone di Bake Off Italia: “Quest’anno è stato parecchi intenso. Finalmente ho cambiato vita, non lavoro quasi più come designer, mi sono gettata nel mondo della pasticceria. Sono felice”, ha detto, rispondendo alle domande di Benedetta Parodi. La designer ha dato qualche consiglio ai concorrenti per affrontare la prova salvezza a base di gelatina. La vincitrice dell’ottava edizione del cooking show ha presentato la sua jelly cake che rappresenta la versione 3D di un quadro di Mondrian. “Giornata piena di emozioni. Oggi ho provato una sensazione stupenda, sono tornati alla mente tanti ricordi”, ha scritto Sara su Instagram, pubblicando una foto di lei e Philippe Chini davanti a Villa Borromeo d’Adda.

