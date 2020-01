Sara Nanna e Leone, fidanzata e figlio Patrick Pugliese/ Chi sono? “Due grandi amori”

Nel cuore di Patrick Ray Pugliese ci sono due grandi amori. Il concorrente del Grande Fratello Vip 4 è fidanzato con Sara Nanna, una bellissima ragazza dai lunghi capelli biondi che compare spesso nelle foto postate sul suo profilo Instagram. Sara ha 29 anni, è pugliese ma vive a Milano, come lei stessa fa sapere sul noto social. Patrick l’ha presentata a Pomeriggio 5 dove insieme hanno poi raccontato il loro primo incontro: “Eravamo in un ristorante, è caduto dalle scale davanti a tutti. Ovviamente tutti lo avevano riconosciuto e sono scoppiati a ridere… e poi si è dichiarato!“

Patrick Ray Pugliese e Sara Nanna: un colpo di fulmine

Un primo incontro dunque davvero divertente quello tra Patrick Ray Pugliese e Sara Nanna. Lui ha poi concluso: “Sono scivolato, ridevano tutti quanti, mi sono alzato e poi a tavola le ho detto ‘Io voglio che stiamo insieme per sempre!’, e lei rideva. Mi ha messo molto alla prova, per 4 mesi, 4 mesi di corteggiamento in cui tra di noi c’è stato un solo bacio… ma poi praticamente siamo andati a vivere insieme”. Oggi la loro storia d’amore continua a gonfie vele. Ma nella vita di Patrick c’è un altro grande amore: suo figlio Leone. Si tratta del bambino avuto dalla relazione con l’ex gieffina Martina Pasciutti.

