Nel giorno del suo 36esimo compleanno, la mamma di Sara Pedri le ha rivolto una lettera: i cinque anni trascorsi senza la figlia, scomparsa nel 2021

Cadrebbe proprio oggi il compleanno di Sara Pedri, la ginecologa 31enne morta tragicamente nel 2020 dopo essere stata destinata – in piena emergenza Covid – all’ospedale di Santa Chiara a Trento dove avrebbe trovato un clima ostile e vessatorio creato dall’ex primario Saverio Tateo: un’occasione – quella del compleanno della giovane dottoressa – in cui la madre Mirella Sintoni ha deciso di scriverle una lettera per ricordarla e celebrarla; peraltro a due passi dalla sentenza del tribunale trentino a carico di Tateo.

Million Day, numeri vincenti di oggi 23 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Facendo prima di tutto un passo indietro, è utile ricordare che Sara Pedri venne, appunto, destinata all’ospedale di Trento dopo una brevissima esperienza nel nosocomio del Cles: in quel proprio apparve sempre più depressa, al punto da auto definirsi in un messaggio inviato ai suoi stessi familiari “un morto che cammina“, a causa di quel clima vessatorio e ostile creato dal primario Saverio Tateo confermato da 21 suoi dipendenti tra infermieri, ostetriche e medici.

Terremoto oggi, 23 giugno 2025 Aprigliano M 2.3/ Ultime Ingv: scossa profonda 15 km, avvertita a Cosenza

Per ragioni mai effettivamente chiarite, Sara Pedri il 4 marzo del 2021 è sparita nel nulla: il suo ultimo atto certo fu cercare su Google “Mostizzolo, ponte” e proprio nei pressi del lago di Santa Giustina venne trovata la sua auto con gli inquirenti che oggi sono certi che si sia tolta volontariamente la vita proprio in quell’area, ma non sono mai riusciti a trovare il suo corpo; mentre il primario in primo grado è stato assolto perché pur essendo stato un dirigente “autoritario”, secondo i giudici non ci sarebbero state né vessazioni, né alcun “clima tossico”.

Allerta meteo oggi, 23 giugno 2025/ Criticità gialla per temporali intensi in Sicilia e a Bolzano

La lettera della madre di Sara Pedri: “Il più grande dolore è non averti più potuta abbracciare”

Tornando a noi, oggi a Forlì si celebrerà una piccola commemorazioni pubblica per Sara Pedri in quello stesso parco che ospita un albero a lei dedicato e la madre Mirella Sintoni ha deciso di scrivere alla giovane figlia scomparsa una lettera pubblicronacata dal Resto del Carlino ricordando “questi 5 anni dalla tua scomparsa” che non sono stati in grado di cancellare “il mio devastante dolore”, lievemente attenuato dal “ricordo che di te hanno coloro che vengono a salutarti” nel parco di Forlì.

Nella sua lettera, la madre di Sara Pedri ha voluto ricordare anche il suo recente viaggio a Roma “per il Giubileo” durante il quale ha potuto osservare “la Pietà di Michelangelo” provando una forte “meraviglia ed emozione”, ma anche “compassione di me, che non ho potuto tenere tre le mie braccia la figlia perduta“: pur con un profondo dolore, Mirella Sintoni confessa di andare “avanti” grazie soprattutto al ricordo dei “31 anni [che] abbiamo percorso insieme”, guardando sempre di più a quel futuro in cui “potrò rivederla, abbracciarla, baciarla e tenerla per mano” nell’aldilà.