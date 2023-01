Sara Pilla, Miss e gondoliera/ “Ho iniziato a 8 anni, donna in gondola non più tabù”

Sara Pilla è stata eletta Miss Social 2022 ma nella vita oltre ad essere una modella, conduce la gondola a Venezia. Oggi è stata ospite degli studi de I Fatti Vostri per raccontare la sua esperienza da gondoliera: “Ho un amore immenso per Venezia. Perchè ho scelto di fare questo lavoro? Parte da una scelta di cuore, si tramanda di generazione nella mia famiglia, mi ha insegnato a vogare mio padre. Io ho iniziato a 8 anni simulando il movimento della gondola e poi mi sono innamorata. Ci vuole tecnica come in tutte le cose e poi c’è un esame da passare che può fare chiunque. La gondola è un’imbarcazione asimmetrica, molto particolare”.

Ma come reagiscono turisti e clienti quando salgono a bordo di una gondola e si trovano davanti la gondoliera? “C’è quello diffidente – ha spiegato Sara Pilla – e poi quando vedono che so portare la gondola si tranquillizzano. C’è poi un altro tipo di turista che è invece entusiasta di vedere una donna, non è più considerato un tabù”.

SARA PILLA “HO ASSISTITO A DELLE PROPOSTE DI MATRIMONIO”

Sara Pilla ha proseguito: “Ho assistito a delle proposte di matrimonio e sono sempre in ansia in attesa della risposta di lei, condivido le emozioni con la coppia, è sempre una grande emozione. Anche io ho l’effetto suspense. Non è mai capitato per ora che qualcuna dicesse di no, anche se sono in servizio da poco”. Sul suo ruolo da modella, Sara Pilla ha spiegato: “Ho partecipato a Miss Italia vincendo la fascia Miss Social 2022 e sono molto contenta, per me è un orgoglio”.

La giovane gondoliera di Venezia è anche una cantante e una musicista: “Canto da quando ho memoria, mi concentro soprattutto su canto e composizione, sono cantautrice, compongo testi e musica e questa passione è nata per una delusione d’amore. Ho iniziato a mettermi al pianoforte ed ho scoperto che non sono male”. Sara Pilla non ha ancora trovato l’amore: “Sono concentrata sul lavoro e la carriera”. Salvo Sottile ha fatto esibire al piano la sua ospite, che ha portato la sua versione di Meraviglioso amore mio, splendido brano di Arisa, deliziando il pubblico della piazza.

