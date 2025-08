Sara Priolo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è convolata a nozze: è stata alla corte di Lucas Peracchi, poi ecco cosa le è successo

Il pubblico di Uomini e Donne l’ha conosciuta un po’ di anni fa, quando ha partecipato al programma in qualità di corteggiatrice: lei è Sara Priolo, e nel 2015, quando aveva solo 20 anni, scese le famose scale di Canale 5 per corteggiare Lucas Peracchi. Era il tempo del doppio trono di Lucas e Amedeo Barbato, e Sara arrivò a creare dinamiche molto interessanti, che appassionarono il pubblico del dating show.

Il percorso a Uomini e Donne non portò risultati per lei in campo amoroso e la sua avventura finì di lì a poco. Tuttavia, poco tempo dopo, Sara avrebbe incontrato l’uomo che oggi è diventato suo marito. L’ex corteggiatrice è infatti convolata a nozze poche settimane fa, ufficializzando il lieto evento con un post su Instagram, un video con alcune immagini del grande giorno, accompagnato dalla didascalia “Una sensazione inspiegabile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Priolo ⚡️ (@sarapriolo__)

Chi è Sara Priolo, l’ex di Uomini e Donne che si è sposata

La dolce metà dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si chiama Gilberto Naselli e i due, come riporta Isa e Chia, stanno insieme da circa nove anni, dunque proprio da poco dopo la fine della sua avventura alla corte di Lucas. Di Sara Priolo sappiamo che ha studiato Scienze della Comunicazione, ma ha lavorato anche come fotomodella. Oggi però lavora come conduttrice radiofonica e in TV, come lei stessa ha fatto sapere attraverso la sua biografia di Instagram, dove posta anche scatti e video di meravigliosi viaggi in giro per il mondo fatti con suo marito Gabriele. Un altro volto di Uomini e Donne che, dunque, ha trovato il grande amore dopo aver partecipato al programma di Canale 5.

