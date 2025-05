Simone Cristicchi è stato sposato per diversi anni con Sara Quattrini, una donna molto diversa da lui, che però lo ha reso papà di due figli, Stella e Tommaso. Il loro matrimonio è stato per diversi anni un’unione felice: i due si sono amati e hanno messo al mondo i due bambini, oggi adolescenti, ma la loro relazione non è durata, terminando prima che i figli crescessero. Cosa non è andato tra loro non è dato saperlo: entrambi sono sempre stati molto riservati in merito al loro legame e nonostante Simone sia un personaggio pubblico, visto il suo mestiere, Sara si è sempre tenuta lontana dai riflettori, non facendosi mai vedere in pubblico e non mostrandosi insieme al cantautore, suo ex marito. Ma chi è l’ex moglie di Simone Cristicchi e cosa sappiamo di lei?

Simone Cristicchi ha sposato la sua ex moglie, l’archeologa romana Sara Quattrini, nel 2010, al Castello di Montemerano, a Manciano, in provincia di Grosseto. I due erano già diventati genitori due anni prima di Tommaso e poi, dopo il matrimonio, è arrivata anche Stella. Negli anni a seguire è arrivata la separazione: tra i due le cose non andavano evidentemente più bene ma non è dato sapere quale sia il motivo specifico che ha portato alla rottura. I due sono sempre stati molto riservati in merito alla loro storia d’amore.

Sara Quattrini, chi è l’ex moglie di Simone Cristicchi: cosa fa oggi l’archeologa romana

Prima di separarsi da Sara, la sua ex moglie, Simone Cristicchi raccontava a Vanity Fair: “Bisogna cercare un equilibrio nei rapporti: lei fa l’archeologa, io l’artista. Io sto tra le nuvole, lei sottoterra, in qualche modo ci incontriamo a metà strada”. Negli anni tra loro le cose sono terminate ma è rimasto il rispetto per il bene dei figli, Tommaso e Stella. Oggi Sara Quattrini, la ex moglie di Simone Cristicchi, gestisce una libreria per bambini.