Sara Quattrini, chi è l’ex moglie di Simone Cristicchi? Massimo riserbo anche dopo la fine del matrimonio

Sara Quattrini è l’ex moglie di Simone Cristicchi i due sono stati sposati per diversi anni. Lei è donna molto riservata ed esterna al mondo dello spettacolo. I due sono molto legati, andiamo a vedere meglio chi è Sara Quattrini e cosa fa nella vita.

Nonostante la notorietà dell’ex marito conosciamo davvero pochissimo della donna, molto riservata e che tiene a far sapere poco della sua vita. Sappiamo questo, ma poco o altro con Sara che non ha account social e che vive una vita totalmente lontana dalla luce dei riflettori.

Non conosciamo data di nascita e altri dettagli personali della vita di Sara molto attenta a queste cose ma come riporta Donna Glamour sappiamo che Sara ha studiato presso un Liceo Artistico scegliendo indirizzo Beni Culturali, poi si è dedicata alle Lettere Antiche e poi ha continuato i propri studi per l’Archeologia. Ha iniziato a lavorare come restauratrice e poi ha deciso di cambiare vita.

Sara Quattrini la moglie di Simone Cristicchi e i due figli: il silenzio sulla vita privata del cantante

Simone Cristicchi ha vinto Sanremo nel 2007 con il brano Ti regalerò una rosa e negli anni ha avuto sempre un discreto successo musicale, ma il cantautore tiene la vita privata totalmente separata dal gossip e sappiamo davvero poco dell’ex moglie ed anche dei loro due figli, Tommaso e Stella.

Sara Quattrini, ex moglie di Simone Cristicchi, e il cantante si sono sposati con rito civile nel 2010 in Toscana. Su Sara conosciamo poco ma ha un carattere piuttosto forte come dimostrano anche alcune scelte professionali. La donna ha lasciato il lavoro di restauratrice per aprire insieme a sue due care amiche il Soffiasogni, una libreria che cura e dove aiuta i bambini. Sara non apprezza particolarmente i social ma ha aperto un canale per la sua libreria dove risponde e promuove ciò che fa con la sua attività. Una storia d’amore quella tra Simone e Sara che è durata anni ma che adesso è ginta al capolinea. Cristicchi ha al suo fianco la nuova compagna Amara mentre sulla donna non si hanno informazioni

