Sara Quattrini, moglie Simone Cristicchi/ “Io tra le nuvole e lei sottoterra”

Simone Cristicchi non è sposato solo da sempre e per sempre con la musica ma ha una vera e propria vita privata che lo vede al fianco della moglie Sara Quattrini ormai da anni. Anche lui, come molto artisti del suo calibro, ama rimanere lontano dal gossip e dai riflettori ma i fan sanno bene che ormai da oltre dieci anni l’artista è sposato proprio con Sara Quattrini, la vera artista della famiglia visto che nella vita fa l’archeologa. I due sono molto riservati ma i bene informati sanno che la moglie di Simone Cristicchi si è diplomata al liceo artistico e subito dopo si è laureata in Lettere antiche prendendo poi alcune specializzazioni come tecnico restauratore sia di materiali lapidei che di facciate antiche e anche come tecnico di laboratorio nella conservazione archeologica. Attualmente fa l’archeologa ed è un’appassionata di letteratura e di fotografia. Tra una cosa e l’altra ha avuto il tempo di diventare mamma di Tommaso, nato due anni prima del matrimonio con Cristicchi, e Stella, arrivata nel 2011.

Sara Quattrini, moglie Simone Cristicchi, chi è e cosa fa nella vita?

Simone Cristicchi non ama parlare della sua famiglia nelle interviste ma proprio a Vanity Fair ha detto qualcosa su Sara Quattrini ammettendo che il vero equilibrio è la forza del rapporto e questo fatto che lui sta sulle nuvole, in quarto artista, e lei sottoterra, in quanto archeologa, in qualche modo li completa: “Bisogna cercare un equilibrio nei rapporti: lei fa l’archeologa, io l’artista. Io sto tra le nuvole, lei sottoterra, in qualche modo ci incontriamo a metà strada”. In famiglia Simone Cristicchi spesso si esibisce per la moglie e per i suoi figli e, in particolare, proprio Sara Quattrini ha preso parte allo spettacolo “Li Romani in Russia”, firmato da Simone Cristicchi e questo significa che amano anche collaborare. La famiglia Cristicchi vive ai Castelli romani, tra Ariccia e Genzano in mezzo ai boschi.

