L’estate italiana entra nella sua fase più rovente. E le previsioni meteo ci dicono già quale sarà la città dove si boccheggerà maggiormente

L’anticiclone africano soprannominato “Pluto”, denominazione ispirata al guardiano infernale dantesco, sta per avvolgere il Paese in una bolla di calore senza precedenti, estendendosi per almeno quattro giorni consecutivi tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno, con temperature che sfioreranno i 40 °C .

L’avanzata della massa d’aria sub-sahariana è già iniziata. Tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno, le regioni del Nord hanno avvertito i primi impatti, con valori localizzati tra 36 e 37 °C . Tuttavia, il vero picco è atteso tra giovedì e venerdì, con l’espansione verso il Centro-Sud. In queste giornate, le regioni interne di Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Basilicata, ma anche Sardegna e Sicilia saranno interessate da temperature record, con diverse città quasi a contatto con i 40 °C .

Il Ministero della Salute ha diramato avvisi di pericolo: sei città sono già segnalate con livello “bollino arancione”, ovvero un rischio elevato per la salute, in particolare per bambini, anziani e fragili. Il caldo estremo è un problema reale: studi già evidenziano picchi di mortalità nelle ondate precedenti, come quella del 2003.

Le autorità raccomandano misure preventive: bere regolarmente, evitare uscite nelle ore centrali, utilizzare condizionatori o ventilatori, e prestare particolare attenzione a persone vulnerabili o animali domestici. Le raccomandazioni includono anche controlli medici in presenza di sintomi acuti.

La città più bollente

Tra le città più colpite, Ferrara – con i suoi iconici Palazzi dei Diamanti – è pronta a raggiungere i 40 °C all’ombra. Bologna, insieme all’entroterra di Sardegna e Puglia, seguirà a ruota, creando uno scenario infuocato ma con differenze significative: in Padania, il caldo sarà più umido (afa), mentre sulle isole resterà torrido e secco.

Non solo il giorno sarà insopportabile: l’afa si protrarrà fino a notte fonda. Le temperature minime non scenderanno sotto i 20 °C, con valori notturni che, in alcune città, toccheranno i 24–25 °C, decretando vere e proprie “notti tropicali” . L’incubo meteorologico diventerà un fardello costante, complicando il riposo e aggravando le condizioni di salute dei soggetti più fragili.

A complicare la situazione, l’indice biometeorologico Heat Stress Index – che tiene conto di temperatura e umidità – segnala livelli di forte allerta soprattutto in Pianura Padana tra il 25 e il 27 giugno; è qui che il caldo africano peserà maggiormente sul benessere delle persone.

Questa fase rovente dovrebbe protrarsi almeno fino a inizio luglio. Un primo segnale di attenuazione è previsto nei primi giorni di luglio, quando correnti fresche atlantiche potrebbero alleggerire la pressione di Pluto . Di fatto, l’estate 2025 si annuncia tra le più calde e persistenti: è già partita una tendenza a un’estensione delle ondate di caldo, che durano sempre di più.