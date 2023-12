Sara Ricci accusa choc a Beatrice Luzzi/ “Mi ha rivelato cosa fa Anita Olivieri in bagno”

Sara Ricci accusa Beatrice Luzzi di averle rivelato cosa fa in bagno Anita

Non c’è simpatia tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci, questo è ormai evidente. Tra le mura del Grande Fratello si sono susseguiti una serie di scontri piuttosto accesi tra le due attrici, che non si sono risparmiate con dure accuse reciproche. Nel corso dell’ultima diretta, c’è stato un altro diverbio tra le due concorrenti.

Beatrice Luzzi vuole abbandonare il Grande Fratello: "Ecco perché non posso restare"/ Fiordaliso interviene

Sara Ricci ha raccontato che l’attrice le avrebbe confidato, nel cuore della notte, diverse riflessioni negative sugli altri inquilini. In particolare, l’attrice avrebbe rivelato cosa fa Anita Olivieri in bagno. Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni in merito alle sue accuse, ma Sara non ha voluto rivelare il contenuto delle confidenze di Beatrice. E’ davvero così? In puntata, Luzzi ha smentito tutto; ma quale potrebbe essere la verità riguardo ad Anita non è dato sapere.

Sara Ricci, lite con la costumista del Grande Fratello?/ Letizia accusa, lei replica: "Non sono abituata a…"

Massimiliano e Sara sparlano di Beatrice durante il commovente racconto

Nella puntata di ieri al Grande Fratello, molto spazio è stato dedicato a Beatrice Luzzi e al racconto della sua adolescenza. L’attrice è stata, infatti, chiamata a commentare la linea della vita in cui ha svelato il suo difficile passato con una madre anaffettiva.

L’emozione in studio era palpabile, ma sembra che non tutti siano entrati in empatia con il racconto dell’attrice. Infatti, Massimiliano Varrese e Sara Ricci hanno cominciato a ridacchiare e commentare l’attrice durante il suo racconto: “Guarda che scena… da vittima… Intollerabile” ha detto l’attore. Il web si è infuriato vedendo il comportamento dei due concorrenti ai danni di Beatrice, trovando che questo modo di fare sia fuori luogo.

Mirko Brunetti sussurra all'orecchio di Perla, web in tilt/ "Non ti scordare la promessa", cosa vorrà dire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA