Sara Ricci è l'ex fidanzata di Beppe Convertini e durante la loro storia ha confessato di aver perso il bimbo che aspettava.

Sara Ricci, attrice italiana di tante fiction e soap italiane come Vivere, Centovetrine e Un posto al sole, è stata la fidanzata di Beppe Convertini che è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025. Una storia importante quella tra l’attrice e il conduttore Rai come ha raccontato qualche tempo fa anche l’attrice ai microfoni di Monica Setta. Storie di donne al bivio week end, nella puntata in onda sabato 14 dicembre alle 15 su Rai 2. Ripercorrendo quella che è stata la sua vita privata, Sara Ricci ha confessato di aver conosciuto Beppe Convertini alla Mostra del cinema di Venezia e sull’inizio della loro storia ha svelato qualche dettaglio.

«Fui io a introdurlo nel mondo della tv – ha raccontato – Era stato proclamato il più bello d’Italia e faceva il modello. Ci siamo molto amati, mi ha presentato alla mamma Grazia e si era pure parlato di nozze. Poi, dopo la perdita del nostro bimbo, le strade si sono divise anche se siamo rimasti amici».

Sara Ricci e la perdita del bambino che aspettava da Beppe Convertini

La storia d’amore tra Sara Ricci e Beppe Convertini è stata segnata anche da un grande dolore, quello della perdita del figlio che aspettava l’attrice. «Io e Beppe Convertini oggi avremmo un figlio di 23 anni se io non avessi perso il bimbo che aspettavo da lui», ha svelato la Ricci a Monica Setta. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, ospite di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, tornando a parlare di Convertini, ha aggiunto::

“È stato un periodo meraviglioso della mia vita che ricordo con piacere, è stata una bella storia; l’affetto è rimasto, l’amicizia e la stima reciproca in virtù di quel periodo condiviso insieme. Certo che è stata una storia vera, lui dice che è durata due anni e non so cosa, se non sbaglio è durata un anno e mezzo. Siamo ancora molto amici“.

