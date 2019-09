Sara Ricci, è morto il padre/ “Sei immenso Podus, sarai sempre sui nostri sorrisi”

Sara Ricci con un post pubblicato sui social ha annunciato la scomparsa del padre. Un post sentito e commosso quello dell’attrice di Vivere che ha voluto condividere con il suo pubblico questo momento così terribile della sua vita. “Stanotte ci hai lasciati” comincia così il messaggio dell’attrice che con la morte nel cuore si trova dinanzi ad una riflessione molto amare della vita che coinvolte anche il suo lavoro. “Mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di ……m…….che ti dilania, ti allontana dalle.persone che ami, che ti rende egoista e autoriferito” si sfoga così l’attrice italiana sui social.

Sara Ricci, morte del papà: “ non ti ho salutato come dovevo”

Nelle parole di Sara Ricci si legge del rammarico nel non essere riuscita a stare accanto al padre negli ultimi giorni della sua vita. Già in passato l’attrice di Vivere si è ritrovata a fare i conti con la scomparsa della madre e, anche in quell’occasione, era lontana da casa. “20 anni fa succedeva con mamma ……li ero in un altra città e lavoravo sul set di ‘vivere’ …..” scrive l’attrice che nel girono della morte del padre si trovava a Roma per prepararsi per un provino. “Oggi sono qui a Roma nella stessa città ma coinvolta in uno stupido provino in inglese per una fiction russa” – precisa l’attrice, che però è triste nell’ammettere – “non ti ho salutato come dovevo e come meritavi …..”. Del resto la morte è imprevedibile e non bussa alla porta, ma nonostante tutto Sara è consapevole che il padre da la sù è orgoglioso della propria figlia oramai diventata una donna che ha cercato sempre di portare avanti i principi insegnategli. “Ho cercato sempre dì mantenere i principi che mi avevi insegnato……amore …libertà …..rispetto e comprensione dell’altro, del diverso del meno fortunato” dice l’attrice che sul finale, parlando del padre, scrive: “sei stato un esempio dii forza, energia, passione, curiosità e buon senso……sei immenso Podus (come amavo.chiamarti) e con la tua immutata ironia sarai sempre sui nostri sorrisi …….”.

La reazione dei fan

Il lungo post di Sara Ricci sulla morte del padre ha immediatamente coinvolto i suoi fan che in massa hanno commentato il post con parole di affetto e coraggio. “Sentite condoglianze per la perdita del tuo papà che riposi in pace lui ti starà sempre vicino sei bravissima e dolcissima” scrive una utente, mentre un’altra “Sentite condoglianze, un fortissimo abbraccio dolce Sara”. Ma non finisce qui, visto che in tantissimi hanno voluto scriverle un pensiero in questo momento così difficile: “le più sentite condoglianze per la scomparsa del suo papà” e “dolcissima e cara Sara ti sono vicina! Un abbraccio immenso”.



