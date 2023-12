Sara Ricci frase choc sui figli di Beatrice Luzzi/ “Se dovevano essere così meno male che…” web furioso

Sara Ricci, la frase contro Beatrice scatena la polemica web

Nella puntata di ieri sera, al Grande Fratello si è consumato un duro scontro tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi. La prima ha tirato in ballo vecchi rancori, nati sul set della serie Vivere: “È piena di rabbia anche nei confronti delle donne. Mi dispiace dirtelo quando 24 anni fa ho perso mia madre e non potevo recitare e per due giorni sono mancata dal set, lei non ha voluto sostituirmi.”

E ancora: “Dopo una settimana mi hai fatto un pensiero. Ti ho ringraziato e detto che non era il mio compleanno ma era morta mia madre”. Ma una frase della Ricci contro la sua ex collega sembra aver scatenato diverse polemiche sul web; di che si tratta? La concorrente ha messo in mezzo anche i figli dell’attrice: “Ma scusa, mi dà dell’arida perché non ho avuto figli? Ma meno male che non li ho avuti se devono essere così“. Quest’ultima dichiarazione sembra non essere stata gradita dal web. Cosa accadrà?

Beatrice Luzzi furiosa contro Sara Ricci: “Poco rispettosa”

Nel corso della diretta del 9 dicembre, Beatrice Luzzi e Sara Ricci non si sono risparimiate con le accuse reciproche. Tutto è nato da alcune frecciate che le concorrenti si sono scambiate durante il gioco natalizio: “L’ho trovata poco rispettosa del gioco, quasi un po’ snob nei confronti del Grande Fratello” ha detto Luzzi sull’ex collega, spiegando di volerla eliminare.

La discussione è poi continuata anche durante la puntata: “Inaridita? Io continuo a dire le cose che sento anche se sono scomode, e lo faccio anche con i familiari, con i miei figli… – ha spiegato Beatrice in diretta su Canale 5 – Lei ha avuto, e lo ha confermato poi parlando con me, che è stata diciamo un po’ snob nei confronti del gioco.” Sara però nega tutto: “Io non mi sento affatto inaridita dalla vita, anzi. Io sono evanescente, una persona non pettegola, anzi un’eroina positiva!”.

