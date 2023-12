Sara Ricci furiosa contro Beatrice Luzzi “Sgradevole, ce l’ha con le donne”/ “Quando è morta mia madre…”

Durissimo scontro, soprattutto inaspettato, tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. Tutto è cominciato da una clip in cui Beatrice ha accusato la collega di essere stata “poco rispettosa nei confronti del gioco e della generosità” che le aveva mostrato. All’attrice non sono andate giù le accuse di essere “snob” e di essersi “inaridita” in tutti questi anni. Sara non ha voluto replicare subito in maniera dura, ma ha aspettato il momento giusto, cioè quando Beatrice era impegnata in un confronto con Massimiliano Varrese.

“Lei è piena di rabbia anche nei confronti delle donne. Mi dispiace dirlo, ma 24 anni fa, quando ho perso mia madre, non mi ha voluto sostituire“, prosegue al Grande Fratello 2023. Per Beatrice Luzzi si tratta di una “bugia stratosferica“, peraltro anche “fuori luogo“, perché Sara Ricci avrebbe continuato a lavorare, motivo per il quale il cast si era complimentato con lei. Di diverso avviso la collega.

Sara Ricci e la vendetta contro Beatrice Luzzi: il retroscena sulla madre

“Chi è l’arida della situazione?“, ha chiesto Sara Ricci a Beatrice Luzzi. E pensare che dopo l’ingresso della prima al Grande Fratello 2023, le due si erano abbracciate. Peraltro, Sara è tornata all’attacco di Beatrice dopo che l’aveva attaccata Cesara Buonamici per l’attacco al padre di Giuseppe Garibaldi. “Come ti permetti di dire alle persone quando devono tornare dopo un lutto? Tu giudichi le persone continuamente. Io sono una persona molto professionale, contrariamente a quello che volevi dimostrare l’altro giorno“.

Sara Ricci ha dato a Beatrice Luzzi della “persona sgradevole“. Beatrice si è difesa ribadendo che quella della sostituzione è una bugia. “Non ce l’ha solo con gli uomini, ma anche con le donne, soprattutto se sono belle donne. Voleva screditarmi“.











