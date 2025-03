Sara Ricci è single o ha un fidanzato? Il quesito alimenta il dibattito all’interno del mondo del gossip, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni dell’attrice e showgirl, che nel salotto de La Volta Buona ha sorpreso tutti con una curiosa rivelazione. La ‘star’ di Vivere, infatti, ha confidato di preferire partner molto più giovani di lei, non chiarendo però se al momento ci sia qualcuno o meno nella sua vita. “Sono stata con un ragazzo di ventitré anni che mi ha corteggiato moltissimo ed io non ho potuto dire no”, ha dichiarato Sara Ricci.

Un corteggiamento estremamente gradito, dato che Sara si troverebbe molto in sintonia con partner più acerbo. “Con un altro ragazzo di 34 anni, invece, ero coetanea con la mamma”, ha ricordato ancora l’ex concorrente del Grande Fratello, facendo intendere di non essersi mai preoccupato dell’età del fidanzato.

Sara Ricci ha un fidanzato o è single? Vita sentimentale molto vivace grazie a partner più giovani

Ad oggi, dunque, non è del tutto chiaro se ci sia un fidanzato nella vita di Sara Ricci. Certo è che l’attrice cinquantatreenne ha trovato un modo molto divertente e appagante per contrastare l’avanzare del tempo. “Per quanto mi riguarda scendere sempre di più con l’età è una deresponsabilizzazione e una volontà di non invecchiare”, ha detto ancora l’attrice.

Sempre ai microfoni de La Volta Buona, Sara ha fatto sapere di essere una persona estremamente generosa nel rapporto di coppia. Quando si tratta di pagare il conto non si tira indietro, che sia un fidanzato o un partner giovane o meno giovane. “Però se devo farlo allora è meglio scegliersi un partner più giovane”, ha detto con grande sincerità Sara Ricci. In fondo, che male c’è?

