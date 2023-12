Sara Ricci interessata a Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ “Sono gelosa di Perla…”

Grande Fratello 2023, Sara Ricci e l’intesa con Mirko Brunetti

Al Grande Fratello 2023 c’è sempre spazio per nuove intese e amicizie, senza dimenticare i possibili risvolti sentimentali. Una particolare connessione sembra riguardare due concorrenti in particolare: Sara Ricci e Mirko Brunetti. Chiaramente, lungi da aggiungere un’altra dama allo scacchiere del concorrente, già particolarmente impegnato con il trittico composto da Perla Vatiero e Greta Rossetti.

GRANDE FRATELLO 2023, 24A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Anita, Perla, Sara e Mirko in nomination

Il rapporto tra Sara Ricci e Mirko Brunetti è per ora all’insegna dell’amicizia; dal suo ingresso nella Casa l’attrice si è dimostrata in grande sintonia con il giovane, stabilendo un discreto rapporto nonostante il poco tempo trascorso insieme. In particolare, la concorrente spesso e volentieri scherza sull’aspetto fisico del giovane definendolo affine ai suoi gusti.

Beatrice Luzzi accusa Garibaldi e suo papà: "Maschilisti"/ Giuseppe sbotta: "Cosa grave, non te lo permetto!"

Sara Ricci, dal rossetto sul viso di Mirko Brunetti al “tradimento” alle nomination

Il siparietto tra Sara Ricci e Mirko Brunetti si è rinnovato anche nel corso della 24a puntata del Grande Fratello 2023. La serata è stata impreziosita dall’ingresso di un nuovo concorrente, Federico Massaro. Nonostante l’estetica del modello, l’attrice – incalzata da Alfonso Signorini – ha affermato: “Non rispecchia i miei gusti, a me piacciono con gli occhi chiari…”. Immediatamente il conduttore le ha ricordato dei suoi complimenti per Mirko con l’attrice che con ironia ha ribattuto: “No, lui è il mio preferito!”

Paolo Masella, toccante lettera del padre Danilo al Grande Fratello 2023/ “Grazie a te ho capito gli errori…”

Arrivati al tavolo del televoto Mirko Brunetti si è presentato con un’evidente macchia di rossetto sul viso e, a quanto pare, la “colpevole” era proprio Sara Ricci. L’aneddoto ha offerto un ulteriore assist per scherzare sulla sintonia tra i due ma, colpo di scena: il concorrente l’ha nominata! L’attrice l’ha chiaramente presa con ironia, la stessa che ha utilizzato per motivare la sua di nomination ai danni di Perla Vatiero: “Faccio il suo nome perché sono gelosa del rapporto con Mirko!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA