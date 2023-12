Sara Ricci, lite con la costumista del Grande Fratello?/ Letizia accusa, lei replica: “Non sono abituata a…”

Letizia Petris rimprovera Sara Ricci: il retroscena sulla lite con la costumista

Dopo la puntata del Grande Fratello 2023 di ieri sera c’è stato un acceso confronto in cucina tra Letizia Petris e Sara Ricci. La fotografa, in particolare, ha portato a galla un retroscena che riguarderebbe proprio l’attrice e una sua presunta discussione con la costumista del programma. Come mostrano una serie di video, condivisi su X dai telespettatori e che ricostruiscono l’accaduto, Letizia ha accusato la coinquilina di aver litigato con la costumista.

La star di Vivere tenta così di difendersi: “Io faccio questo lavoro, capisci?”. E aggiunge: “Io sono abituata, io faccio questo lavoro. Non sono abituata a farmi vestire, non sono abituata che arriva un vestito e mi dicono: ‘Tu ti metti questo vestito’. Perché di solito li scelgo“. A quel punto è intervenuta anche Perla Vatiero, che ha espresso il proprio disappunto: “Io dico nella vita normale esistono, oltre alla carriera, anche persone benestanti che possono permettere di andare ovunque e farsi cucire i vestiti addosso“.

Letizia Petris: “Qua siamo tutti uguali“

Letizia Petris, a quel punto, ha cercato di far ragionare Sara Ricci. La fotografa ha infatti spiegato alla neo-coinquilina che tutti, nella Casa del Grande Fratello 2023, sono uguali, famosi e non. “Qua siamo tutti uguali. Vedo anche una star mondiale come Grecia, che si comporta come si comportano tutti. Beatrice è un’attrice, Rosy è una chef, Massimiliano è un attore. E si comportano come noi. Io ti guardo sbalordita non perché ti giudico, ma perché non sono abituata. Non sei snob, ma ti guardo perché non sono abituata“, ammette Letizia.

Perla e Letizia che rimproverano Sara Lisci per aver trattato male la costumista quanto stanno servendo #grandefratello pic.twitter.com/FGFDiEO6x1 — Greta-It’sMe🇵🇸 (@GretaOhmg) December 12, 2023

Sara: “Non sono abituata a farmi vestire, perche di solito li scelgo io i vestiti”

Letizia: “SONO CONTENTA PER TE”

AIUTO LETIZIA CHE PERCULA SARA PERCHÉ SI SENTE UNA STAR⚰️#perletti pic.twitter.com/kByS9wM7qx — V🤍 (@nuovagenesii) December 12, 2023













