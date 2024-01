Sara Ricci “Ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello dopo il lutto? Per noi è lavoro”/ “Sugli insulti…”

Sara Ricci e il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Sara Ricci si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Casa Chi esprimendo la propria opinione sul ritorno nella casa del Grande Fratello 2023 di Beatrice Luzzi dopo il lutto e raccontando come ha vissuto l’uscita dalla casa gli insulti social. All’interno del bunker di Cinecittà, tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi che hanno condiviso il set di Vivere, ci sono state diverse discussioni. Nel corso dell’intervista rilasciata al format social del settimanale Chi, la Ricci ha parlato nuovamente della scelta di Beatrice Luzzi di rientrare nella casa del Grande Fratello dopo il lutto.

“Io penso che ognuno vive il lutto come vuole. E poi ci sta, per noi è lavoro insomma. Per gli altri è un gioco, ma per chi lo fa, per i personaggi dello spettacolo, è lavoro. Quindi si sarà armata di forza e di coraggio e sarà andata avanti”, le parole dell’attrice.

Sara Ricci e gli insulti social

Sara Ricci ha anche parlato degli insulti social svelando quella che è stata la sua reazione dopo l’eliminazione dal Grande Fratello: “Non mi era mai successo di avere degli insulti così forti. Come ho vissuto questa cosa? Guarda mi sono divertita molto. Mia sorella era molto preoccupata. Cattiva non posso dirlo io se lo sono. Però snob per niente. Vivo in un quartiere molto popolare, frequento molti artisti morti di fame, faccio dell’arte la mia vita. Più radicale che snob semmai, sì”.

E sugli altri concorrenti ha detto: “Vittorio è una persona splendida. […] È una persona stupenda. È l’esempio bello del Grande Fratello di quest’anno. Mi piacerebbe molto se riuscisse in qualche modo a vincere. È proprio un bell’esempio di giovane divertente, ben educato, perbene, buono, colto. Di buona famiglia, vabbè quello non è un suo merito. Lui mi piace molto come mi piace molto e mi fa molta tenerezza Paolo. Anche Paolo mi piacerebbe che vincesse. Ha una storia particolare, per lui vincere potrebbe voler significare cambiare veramente vita. Loro due mi piacciono”.

