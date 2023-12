Sara Ricci spara a zero contro Beatrice Luzzi/ Sfogo con Rosanna: “Non sai cosa mi ha detto senza microfono”

Sara Ricci e Rosanna Fratello parlano alle spalle di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023

Sara Ricci e Rosanna Fratello non vedono di buon occhio Beatrice Luzzi, ormai è chiaro. In queste ultime ore le due concorrenti si sono “coalizzate” contro di lei, esprimendo pareri poco lusinghieri nei suoi confronti. “La conosce da tre mesi, sono amiche, se lei (Fiordaliso, ndr) sapesse quello che dice di lei. Quando sono arrivata lei mi ha detto in una nottata senza microfono delle cose terrificanti di tutti. Per farmi stare dalla sua parte. Cose che io non proferirò perché non mi piace mettere zizzania. A me piace essere diretta. Io ho aspettato, siccome lei mi ha screditato l’altra sera, pensavo di uscire…”, lo sfogo di Sara Ricci nella casa del Grande Fratello 2023.

Greta Rossetti choc su Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023/ “Voleva un figlio con me, ecco la verità”

A darle manforte ci ha pensato Rosanna, che ha ascoltato attentamente le parole della coinquilina, rincarando la dose. “Tu hai detto che la situazione era terrificante, non che lo fosse Beatrice, che è diverso. Vogliono far passare il messaggio che lei è una donna con il senso dell’umorismo, io non vedo il senso di humour in Beatrice. Non esce fuori simpatica”.

Massimiliano Varrese gesto choc contro Beatrice Luzzi, web chiede la squalifica/ La denuncia di Notaro

L’affondo di Rosanna Fratello e Sara Ricci contro Beatrice Luzzi: “Non esprime femminismo nemmeno un po’”

“Nella sua vita non esprime femminismo neanche un po’. Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, ha avuto un compagno perché doveva avere il compagno“, ha continuato la Fratello. “Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche. E lei è l’emblema del femminismo? Perché ha letto due cose di storia delle dottrine politiche? Che tira fuori qui che chiaramente c’è un territorio, insomma, non colto. E quindi qui è facile fare quelle colte. Voglio vedere se parla a me delle dottrine politiche”, il commento spietato della cantante. “Io vedo furbizia per farsi strada”, ha concluso la gieffina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA