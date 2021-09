Sara, ritorno di fiamma con Biagio Di Maro a Uomini e Donne?/ Lui apre la porta…

Ritorno di fiamma a Uomini e Donne tra Biagio Di Maro e Sara? Dopo lo scontro con Luisa, Biagio resta al centro dello studio del dating show di canale 5 per un confronto con Sara. Quest’ultima che ha avuto una storia con il cavaliere durata sei settimane, difende Biagio dagli attacchi e mostra un’apertura nei suoi confronti. “Dopo aver chiuso la storia, lui ha rilasciato delle dichiarazioni al magazine di Uomini e Donne dichiarandosi pentito di quello che ha fatto“, spiega Sara.

Le parole della dama, però, scatenano la dura reazione di Tina Cipollari che non crede affatto al pentimento di Biagio. “Ma come fai a parlare di lui in questo modo dopo quello che ha detto lo scorso anno? Lui usa le donne per stare al centro dello studio“, sbotta la bionda opinionista.

Biagio Di Maro e Sara tornan a frequentarsi a Uomini e Donne

Maria De Filippi, dopo aver capito l’intenzione di Sara, rivolge una domanda diretta a Biagio chiedendogli se sia pronto a corteggiarla ancora. “Ci sono se lei lo vuole”, ammette Biagio che decide di chiudere la frequentazione con le altre signore per ricominciare a frequentare Sara.

La dama accetta di uscire nuovamente con il cavaliere senza, tuttavia, bruciare le tappe. Biagio dovrà impegnarsi se vorrà riconquistare la fiducia di Sara. Tina Cipollari e Gianni Sperti, però, non credono affatto alle parole e alle buone intenzioni di Biagio, ma Sara è decisa a fidarsi.

