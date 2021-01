Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo/ La zia: “Mandata via di casa incinta”

Nicolò Zaniolo continua a stare sotto i riflettori del gossip ancor di più di quelli del calcio e degli amanti di questo sport. Se in questi giorni si parla tanto della sua possibile liason con Madalina Ghenea, che ha già smentito tutto (anche se in molti non ci credono), in passato è finito al centro delle polemiche per via della sua ex, Sara Scaperotta. Secondo quanto si evince dal gossip, poi confermato proprio dal calciatore, sembra proprio che la sua ex, classe ’99, starebbe portando avanti una gravidanza frutto dell’amore con l’attaccante giallorosso ma per loro non ci sarà un lieto fine, anzi. Secondo i bene informati i due si sarebbero lasciati in malo modo tanto che il calciatore avrebbe addirittura cacciato di casa la giovane incinta di suo figlio.

Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo, la loro storia è finita per via della famiglia di lui?

Ad accusare Nicolò Zaniolo è stata la zia di Sara Scaperrotta che in una lunga intervista a cuore aperto concessa ai microfoni del ‘Giornalettismo.com’, ha raccontato che non è la prima volta che la nipote rimane incinta del calciatore e che era successo già qualche mese fa quando poi proprio i due innamorati avevano deciso di interrompere la gravidanza: “Chi ha insistito in questi mesi per riavere un figlio è stato lo stesso Zaniolo. Mia nipote custodisce tutti i messaggi, tutte le prove. Lo voleva a tutti i costi e così è successo”. Quello che poi ha rovinato tutto sarebbe stata la famiglia del calciatore contraria al rapporto con Sara tanto da scoprire della gravidanza e arrivare di fretta a Roma per scontrarsi con i due. A quel punto, secondo il racconto della zia, dopo 24 ore sua nipote è stata messa alla porta. Nicolò Zaniolo ha detto che si assumerà le sue responsabilità ma intanto, il rapporto con la sua ex non sembra disteso. Come andrà a finire adesso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA