Sara Scaperrotta, ex fidanzata Nicolò Zaniolo/ “Incinta e fuori di casa ma…”

La vita sentimentale di Nicolò Zaniolo continua a stare sotto i riflettori del gossip ma seguendola un po’ possiamo dire che è da sempre un po’ complicata. Chi lo conosce per le sue peripezie sportive sa anche che viene fuori da una serie di polemiche legate alla sua ex, Sara Scaperrotta. Secondo quanto si evince dal gossip, poi confermato proprio dal calciatore, la giovane, classe ’99, starebbe portando avanti una gravidanza frutto dell’amore con l’attaccante giallorosso ma, nonostante questo, non solo i due si sono lasciati ma addirittura, almeno secondo la famiglia della Scaperotta, lui l’avrebbe messa alla porta senza spiegazioni e senza un motivo preciso. Lui stesso ha poi affrontato il gossip dicendosi pronto ad assumersi le proprie responsabilità ma questo non è bastato.

Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo, mandata via di casa incinta?

Ad accusare Nicolò Zaniolo è stata la zia di Sara Scaperrotta che in una lunga intervista alle pagine del ‘Giornalettismo.com’, ha raccontato che non è la prima volta che la nipote rimane incinta del calciatore. In passato la giovane è rimasta incinta ma poi ha deciso, spinta dal calciatore, ad interrompere la gravidanza: “Chi ha insistito in questi mesi per riavere un figlio è stato lo stesso Zaniolo. Mia nipote custodisce tutti i messaggi, tutte le prove. Lo voleva a tutti i costi e così è successo”. A mettere i bastoni tra le ruote a questa nuova famiglia agli inizi sarebbe stata la mamma di lui, Francesca, che appena saputa la notizia, è arrivata a Roma e poco dopo, il figlio ha mandato via Sara. Ma dove sta la verità? Zaniolo chiarirà la sua posizione o si limiterà al silenzio come ha fato in questi mesi?



