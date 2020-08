Sara Shaimi e Sonny Di Meo a Temptation Island 8?/ “Nel cast anche Giuseppe Nastasi”

Solo poche settimane fa si è conclusa un’edizione di Temptation Island da record. Filippo Bisciglia lascia ora il testimone ad Alessia Marcuzzi per una nuova edizione, tutta Nip, che partirà a settembre. Il promo è già in onda, intanto arrivano indiscrezioni sui primi possibili protagonisti. Stando a quanto svelato da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, tra le coppie della prossima edizione ci sarà anche una che ha trovato l’amore a Uomini e Donne. Loro sono l’ex tronista Sara Amira Shaimi e Sonny Di Meo. La loro storia continua a gonfie vele, eppure pare proprio che abbiano deciso di mettersi alla prova tra tentazioni e incomprensioni nel villaggio di Canale 5. Ma non è l’unica indiscrezione che arriva su quella che sarà la prossima edizione di Temptation Island.

Anche l’ex corteggiatore di Sara, Giuseppe Nastasi, nel cast?

Le prime novità non riguardano soltanto le coppie che vedremo a Temptation Island a settembre. Si parla infatti anche di tentatori e, stando a quanto svela la pagina Instagram UominieDonneClassicoEOver, nel cast dei single ci sarà Giuseppe Nastasi. Si tratta proprio dell’ex corteggiatore della Shaimi, eliminato però prima che Uomini e Donne si interrompesse a causa della pandemia. Se entrambe le indiscrezioni venissero confermate, Sara e Giuseppe si rincontreranno nel villaggio delle fidanzate e potranno chiarire quanto accaduto nello show condotto da Maria De Filippi. Sicuramente un confronto interessante per il pubblico a casa. Anche perché, dopo Uomini e Dponne, non sono mancate frecciatine social tra Nastasi e Di Meo.



