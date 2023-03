Sara Shaimi e Sonny Di Meo “matrimonio fantastico”/ Frecciata ad Aurora Colombo?

Sara Shaimi e Sonny Di Meo: le nozze in Marocco

Domenica scorsa, 5 marzo, l’ex tronista di Uomini e Donne Sara Shaimi ha sposato Sonny Di Meo a Rabat, in Marocco, paese d’origine della ragazza. Pochi giorni dopo le nozze, Sara è tornata attiva sui social per rispondere ad alcune domande dei fan, riguardanti il matrimonio: “Il matrimonio si farà anche in Italia, sicuramente l’anno prossimo. Devo iniziare a organizzare tutto, sarà un po’ stile americano, ho un’idea fantastica e sicuramente vi piacerà”, ha anticipato l’ex tronista.

Poi Sara ha parlato della cerimonia in stile marocchino: “Il mio matrimonio è stato fantastico, io ho voluto indossare solo tre vestiti perché qui ne indossano anche di più. Io ho indossato quello verde, quello rosa e quello classico bianco. Sono stati fatti da mia cugina, lei qui è una stilista conosciuta. Anche il trucco. Mi è piaciuto tutto, tutto nei minimi dettagli”.

Sara Shaimi: parla di Aurora Colombo?

Sara Shaimi ha fatto anche riferimento ad Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino, che qualche mese fa ha avuto una relazione proprio con Sonny Di Meo. Finita la relazione con Aurora, Sonny è tornato con Sara e poco dopo hanno annunciato le nozze. “Io sinceramente mi faccio due risate, nel senso che è davvero tutto tutto imbarazzante e ridicolo. E poi questa dolce notizia io la so da tempo perché è stata la causa di rottura fra me e lui. Bisogna imparare a raccontare le cose per come stanno, la verità per quella che è”, aveva detto Aurora su Instagram commentando la notizia del matrimonio tra Sonny e Sara. “Il matrimonio è sempre stato nei nostri piani. Purtroppo ci sono stati tanti alti e bassi causa mio carattere scontroso e poco romantico a volte. Soprattutto per la distanza… Non si possono dimenticare 3 anni pieni di amore con 25 giorni di parentesi per scappare da una storia che, effettivamente era più dolorosa che gioiosa all’epoca”, ha detto Sara Shaimi Su Instagram, senza chiamare direttamente in causa Aurora.

