Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme/ L’ex Uomini e donne: “Giudicare…”

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme dopo la rottura

La storia d’amore tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo sembrava senza ritorno e invece i due sono tornati insieme. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e donne, dopo essersi conosciuti nello studio del programma di Maria De Filippi, si sono detti addio dopo lo scorso dicembre. Una rottura che sembrava definitiva dopo il breve flirt di lui con Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino. I sentimenti, però, hanno portato Sara e Sonny a riprovarci e, dopo i vari rumors, oggi, a confermare il ritorno di fiamma è stata proprio lei con un lungo post sui social.

“Io e Sonny siamo tornati insieme. Dopo un periodo difficile, che ci ha portato a dividere le nostre strade, l’amore che tra noi non è mai mancato non ci ha permesso di rimanere separati. Dopo aver parlato tanto e aver compreso i motivi che ci hanno portato a commettere tanti e gravi errori (chi più ovviamente… chi meno) ci siamo ritrovati. Spero possiate comprendere e capire proprio come abbiamo fatto noi!!!”, ha fatto sapere su Instagram.

Le parole di Sara Shaimi sul ritorno di fiamma con Sonny Di Meo

Dopo i problemi che li avevano portati ad allontanarsi per poi lasciarsi definitivamente, Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno deciso di riprovarci. I due si sono venuti incontro e hanno capito di voler stare realmente insieme. Per cercare di farlo nel migliore dei modi, il primo passo darà quello della convivenza. “A volte è facile giudicare e l’ho fatto io per prima, ma bisogna guardarsi dentro”, scrive ancora in una Instagram Story.

“Ci siamo sempre voluti e il nostro amore è sempre stato sincero nonostante le montagne russe. Ora ci stiamo lavorando più di prima per recuperare, per essere più forti di prima… Per prima cosa vivremo insieme perchè la distanza è stata una dei motivi di tantissime incomprensioni. E poi chissà“, conclude l’ex tronista.

