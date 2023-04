Sara Shaimi e Sonny di Uomini e Donne: “Ecco perché ci siamo sposati in Marocco”/ “Vale anche in Italia ma…”

Perché Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono sposati in Marocco? Parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne. Un percorso tra alti e bassi che ha però avuto il più lieto dei finali, perché non solo sono usciti insieme dal programma, ma lo scorso 6 marzo sono diventati marito e moglie.

Sara e Sonny sono convolati a nozze in Marocco, nella terra d’origine dell’ex tronista. Una scelta che ha attirato la curiosità dei fan della coppia, che alla prima occasione hanno chiesto a Sara perché non si siano invece sposati in Italia. La risposta è arrivata quasi immediatamente: su Instagram, Sara Shaimi ha spiegato che il matrimonio in Marocco è arrivato quasi per caso.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo, presto anche il matrimonio in Italia: i dettagli

“Per chi lo chiede il matrimonio vale anche in Italia. Faremo una bella festa anche in Italia prossimo anno.” ha inizialmente chiarito Sara su Instagram. Dunque ha spiegato: “Fare il matrimonio prima in Marocco è stato più per caso, avendo una cugina che fa la wedding planner, mi ha detto: ‘Dai facciamolo subito’ e noi abbiamo detto: ‘Why not?’. Quindi abbiamo fatto prima quello in Marocco. E mi ha fatto molto piacere, è stato bellissimo. Non avrei mai pensato di farlo giù e invece…”

Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno dunque intenzione di celebrare il matrimonio anche in Italia. Dopo la cerimonia in Marocco, la coppia nata a Uomini e Donne è pronta a condividere questa emozione anche con tutte le persone care che non hanno potuto essere presenti nella prima occasione. Non resta che attendere i dettagli di questo ‘secondo’ matrimonio.











