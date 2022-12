Sara Simeoni, ballerina per una notte/ Dai Mondiali a Ballando con le stelle 2022

Sara Simeoni ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2022: cresce l’attesa per l’esibizione

Sara Simeoni ballerina per una notte nella seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2022. Per la campionessa olimpica e commentatrice de Il Circolo dei Mondiali, quella di questa sera è una nuova occasione per addentrarsi nel mondo televisivo e per godersi l’abbraccio del pubblico e degli appassionati. La sua esibizione è uno dei momenti più attesi e per certi versi più importanti di questa seconda semifinale, anche perché la sua performance varrà un tesoretto pesantissimo.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: come sta dopo l'infortunio?/ Nervi tesi con Selvaggia Lucarelli

Sara Simeoni approda a Ballando con le Stelle 2022 direttamente dai Mondiali di calcio, per la precisione dal Circolo dei mondiali, il varietà diretto e condotto su Rai1 tutti i giorni da Alessandra De Stefano. La campionessa olimpica di Mosca 1980 vuole imprimere fiducia ai concorrenti che si giocheranno l’accesso alla finale di Ballando con le Stelle 2022. E per il pubblico, invece, sarà anche l’occasione di testare le sue qualità di ballerina, che siamo certi non le mancheranno.

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina ripescati a Ballando con le stelle 2022?/ L'accusa: "Odio su di lui!"

Sara Simeoni, una carriera splendida, ricca di record e traguardi prestigiosi

Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sul conto della sessantanovenne nata a Rivoli Veronese. La sua carriera, ovviamente, è spettacolare e degna dei tanti record conquistati. Il suo punto di forza è sempre stato il salto in alto, che l’ha portata anche alla conquista delle Olimpiadi di Mosca del 1980, oltre alla conquista elle medaglie d’argento del 1976 e del 1984. Ma non solo: Sara Simeoni, nel 1978, ha vinto gli Europei e nello stesso hanno si è superata stabilendo il record saltando fino a 2,01 m d’altezza.

Ema Stokholma e Angelo Madonia/ Coronano sogno d'amore in caso di finale a Ballando con le stelle? Lui...

Nel belpaese è invece stata campionessa per ben quattordici volte, detenendo il record per un quasi quarant’anni, precisamente dal 1971 al 2007. Nel corso della sua carriera è stata premiata anche in occasione dei 100 anni del CONI. Assieme ad Alberto Tomba è stata infatti eletta Atleta del Centenario. Dopo il ritiro dal mondo dello sport è arrivata la tv: nel 2021 in Rai ha collaborato a Il circolo degli anelli, ora invece al Circolo dei Mondiali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA