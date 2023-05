Sara Simeoni, rubata la medaglia d’oro di Mosca/ “Mi è caduto il mondo addosso”

Sara Simeoni, eletta nel 2014 atleta del secolo d’Italia assieme ad Alberto Tomba, ha diramato un appello per poter ritrovare l’oro olimpico conquistato a Mosca 1980 nel salto in alto. 9 anni fa raccontava al Corriere di Verona, in merito a quello straordinario successo: «La vittoria dell’oro olimpico a Mosca fu un riscatto.Era l’atletica italiana che finalmente riusciva a dire la sua in mezzo alle potenze straniere. Facemmo contenti noi e gli altri». E ancora: «Capirono che non c’erano soltanto gli uomini. E qualcuno iniziò a investire sulle donne dello sport, tanto che cambiò pure l’abbigliamento».

Si capisce chiaramente quanto il furto della sua medaglia rappresenti un “disastro”, come l’ha definito la stessa. I ladri si sono intrufolati sabato scorso nella sua abitazione di Rivoli Veronese, portando via un po’ di cose fra cui anche la preziosa medaglia: «Mi restituiscano almeno quella medaglia – dice Sara Simeoni – Loro non se ne potranno fare niente, non ne trarranno alcun guadagno. Per me invece ha un grande significato». I carabinieri stanno indagando per cercare di risalire ai responsabili, ma al momento non si trova nulla. Sara Simoni era stata invitata a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, per prendere parte alla Walk Marathon dei Colli, per presentare il suo libro, «Una vita in alto».

SARA SIMEONI: “UNA MEDAGLIA SIGNIFICA ANNI DI ALLENAMENTI…”

Approfittando di questa apparizione pubblica i topi d’appartamento si sono introdotti nella casa dell’ex atleta portando via trofei e coppe. Salve le medaglie di Montreal ’76 e Los Angeles ’84 ma dell’Oro di Mosca non vi era traccia: «Una medaglia come quella significa anni di allenamenti, di sacrifici e rinunce, di scelte — dice ancora Simeoni —. Non è semplice vincere alle Olimpiadi. È il simbolo di tante attese, significa tutto. Non avrei mai immaginato di dovermene separare. Mi hanno portato via tantissimi ricordi – le parole al Tg1 – e vorrei almeno riavere questa medaglia, non è neanche d’oro, loro cosa se ne fanno? Per me ha un significato e un valore speciale, per loro niente». L’ex altista ha concluso: «Mi è caduto il mondo addosso».

Sara Simeoni ha parlato anche con Il Mattino e nell’occasione ha ribadito: «Non fatemi piangere ancora: ridatemi almeno la medaglia d’oro di Mosca. È gialla ma non è d’oro. Non ha nessun valore da quel punto di vista per chi me l’ha portata via, ma per me…». Raccontando quanto accaduto ha aggiunto: «Siamo entrati ed era uno sfacelo: disordine e oggetti sparpagliati ovunque: una cosa da non sapere dove mettere i piedi. Ho subito guardato dove era lei, la mia medaglia d’oro, ma non c’era più. Che disperazione! Che sconforto! Mi è caduto davvero il mondo addosso». Poi ha concluso: «Guardi, entrare a casa propria dove sono stati degli estranei che hanno rigirato tutto, svuotato tutto, messo in disordine tutto, è sentire una violenza che non si può nemmeno raccontare. Credo che chi ha subito qualcosa di simile mi possa capire».











