Sara Simeoni/ “Sparita dalla tv? Non per scelta, mi hanno oscurato…”

Sara Simeoni è stata ospite a “Da noi… a ruota libera”, programma di Rai Uno presentato da Francesca Fialdini e arrivato alla sua terza stagione. La storica saltatrice in alto ha ripercorso la sua carriera, che è stata un susseguirsi di vittorie e di primati, ma a casa sua prendevano tutto sul ridere, nessuno sembrava credere veramente nelle sue possibilità. Poi, la storia ha consegnato grandi successi: alle Olimpiadi, ai Mondiali, agli Europei.

SARA SIMEONI: “IO A SANREMO? CHI LO SA”

Simeoni ha poi evidenziato che “in tutti questi anni sono sparita non per scelta, mi hanno oscurato. Ho sempre fatto promozione tra i giovani dell’atletica leggera, poi ho insegnato Scienze Motorie a Chieti e ho portato il progetto sul fair play nelle scuole italiane. Tutti i giovani mi chiedevano di insegnare loro a saltare: per me è stata una goduria. Lo sport non è solo gesto tecnico, ma è un insegnamento di valori, a cominciare dal rispetto verso se stessi, verso gli altri, verso l’ambiente. Consente praticamente di sfociare nell’educazione civica”. Infine, una battuta: “Farò Sanremo 2022? Chi lo sa!”.

