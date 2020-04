Sara Soldati “Aspetto Andrea Denver”/ “Anna Wolf? È in America. Tra noi due dopo…”

In vista della finale del Grande Fratello Vip 2020, che ci attende in diretta questa sera su Canale 5, Sara Soldati, una delle ultime ad aver abbandonato la Casa, lancia delle particolari dichiarazioni su Andrea Denver. Nella casa la modella aveva svelato di essere interessata e anche affascinata da lui che, tuttavia, è fidanzato con Anna Wolf che vive però in America. Un interesse che non sembra essere svanito con l’uscita dalla Casa, come la stessa Sara confessa in un’intervista rilasciata al settimanale CHI. “Perché Andrea non è caduto tra le mie braccia? Perché è fidanzato e perché sentiva il peso delle telecamere”, ha ammesso la bella Sara, stuzzicando sia il modello ancora nella Casa sia la sua fidanzata che, al momento, non replica e si fa sentire raramente.

Sara Soldati: “Andrea Denver stima Adriana Volpe, nessuna attrazione!”

Ma non è tutto, perché Sara Soldati punge la modella americana e svela che Andrea Denver le avrebbe assicurato che, una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, le cose tra loro avrebbero avuto un seguito. “Più volte mi ha detto che, una volta usciti, avremo sicuramente modo di conoscerci meglio. – ammette la Soldati, che su Anna Wolf dichiara – Fidanzata? Tanto non potrà vederla. I voli, al momento, sono stati sospesi (ride, ndr). Battute a parte, non sarà la sua storia a interrompere la nostra amicizia speciale“. È piuttosto determinata Sara, che dice anche la sua in merito ad un interesse di Denver nei confronti di Adriana Volpe: “Andrea ha una forte stima nei confronti di Adriana, ma nessuna attrazione. Del resto ha sempre detto che non è interessato alle donne più grandi e ad avviare una conoscenza in un contesto televisivo”, conclude.



