Sara Soldati/ “Denver? Faccio delle moine e vedo che mi guarda ma…” (Grande Fratello Vip)

Anche Sara Soldati è rimasta vittima del fascino di un concorrente del Grande Fratello Vip 4. Andrea Denver infatti è riuscita a conquistare lo sguardo della ragazza fin dal suo ingresso nella Casa, anche se sulle prime non si è voluta esprimere in merito. Sara ha confidato ad Antonella Elia di essere attratta dal modello e la showgirl non si è fatta sfuggire l’occasione per riferirlo subito al diretto interessato. “Lei è una bella ragazza”, ha detto Denver, “ma non mi interessa”. Secondo il settimanale Oggi, Andrea non è l’unico dei due ad essere fidanzato. La Soldati infatti avrebbe una relazione segreta con Carlo Gussalli Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello, e in passato avrebbe avuto una relazione di tre mesi per il calciatore Miralem Pjanic. Uno scoop che va contro quanto dichiarato dalla concorrente al reality, ovvero che sarebbe libera da qualsiasi vincolo sentimentale. Dopo aver saputo del suo interesse per Denver, Paola Di Benedetto ha suggerito all’amica di non farsi scuproli per la relazione del ragazzo con Anna Wolf e di buttarsi a pesce per tentare di conquistarlo. Sara però ha ammesso di essere più che altro abituata a ricevere il corteggiamento, non a farlo.

Sara Soldati, Grande Fratello Vip: Denver la mette alla porta?

I tentativi di Sara Soldati di conquistare Andrea Denver al Grande Fratello Vip 4 sono caduti a vuoto per adesso. Durante una delle ultime notti, la ragazza ha confidato a Paola Di Benedetto e Antonella Elia di provare un forte interesse per il modello. “Come faccio a provarci, è fidanzato”, ha detto, “facciamo sfidanzare”. Paola sulle prime si è mostrata combattuta: essendo fidanzata, non è sicura di vedere di buon occhio che qualcuno interferisca nella relazione fra Andrea e Anna Wolf. Poi però ci ha ripensato: “Sai che ti dico, se ti piace nessuno può toglierti la possibilità di provarci”. Sara di contro ha ammesso di essersi lanciata in alcuni approcci, ma di non aver sortito l’esito sperato. “Già gli faccio delle moine e vedo che mi guarda”, ha confessato, “poi mi piace perché è timido, è diverso dagli altri uomini”. A quel punto Asia Valente ha detto la sua sul rapporto fra Denver e la Wolf: “Secondo me non è fidanzato, l’ha detto solo per difendersi dalla storia di Elisa [Da Panicis, ndr]”. Antonella invece ha consigliato alla Soldati di fare qualche passo in più e mettere in atto una vera e propria seduzione. D’accordo anche Valeria Marini, che ha rivelato di essere sicura che anche Denver provi dell’interesse nei suoi confronti. Clicca qui per guardare il video di Sara Soldati

