Sara Soldati potrebbe aver partorito. Ma, facciamo un passo indietro. Lo scorso dicembre, il settimanale Chi ha svelato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip era incinta del suo primo figlio con Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica. In realtà, la coppia si conoscerebbe da ben otto anni ma, per diverso tempo, avrebbero vissuto una relazione piena di alti e bassi. Negli ultimi mesi, però, avrebbero deciso di fare sul serio, scegliendo di costruire una famiglia insieme. Alcuni mesi dopo i rumors, precisamente a maggio, l’influencer ha poi confermato la gravidanza in prima persona, rivelando che si tratta di una bambina.

Non solo, sempre su Instagram, l’ex vippona aveva parlato anche delle speculazioni nate in questi mesi, nonché delle critiche ricevute dopo l’annuncio della gravidanza, dichiarando di aver chiesto ai suoi legali di procedere con denunce contro chi ha diffuso informazioni false o offensive sul suo conto. Ad ogni modo, proprio nelle ultime ore, è emersa una voce che ha attirato l’attenzione: pare che Sara abbia già messo al mondo la sua prima figlia.

Sara Soldati ha dato alla luce la sua prima figlia? Tutte le indiscrezioni

Recentemente, Deianira Marzano ha condiviso su Instagram un messaggio di una sua seguace, la quale ha svelato che Sara Soldati avrebbe partorito la sua prima figlia. Non solo, stando sempre a quanto postato dall’esperta di gossip, la bambina è arrivata in un momento molto particolare per l’influencer, che, nel frattempo, si sarebbe lasciata con il padre del bebè, ovvero Leonardo Maria Del Vecchio. A riportare la notizia è stata sempre una follower di Deianira, secondo cui l’imprenditore avrebbe deciso di lasciare Sara, pur assumendosi tutte le responsabilità nei confronti di sua figlia.

“Ho saputo che Leonardo Del Vecchio si è lasciato con Sara Soldati, nonostante lei sia incinta. A quanto pare, lui si sta comunque prendendo le sue responsabilità, ma è evidente che l’amore non sia così forte… perché diciamocelo: se fosse davvero innamorato, non starebbe cercando altre“, si legge nel messaggio condiviso da Deianira. Ad ogni modo, è giusto sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni e che, per sapere la verità, bisognerà attendere una conferma dai diretti interessati.