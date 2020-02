Sara Soldati/ La sexy bomba esplode tra Zequila e Paola (Grande Fratello Vip)

Sara Soldati ha scatenato senza volere una guerra senza confini al Grande Fratello Vip 4. Dopo aver dato diversi due di picche ad Antonio Zequila, la ragazza infatti è finita al centro di una lite fra l’attore e Paola Di Benedetto, provocando poi una frattura fra il primo e Andrea Denver. In tutto questo la Soldati ha preferito non prendere alcuna posizione, ma si è limitata a rimanere a debita distanza. Non ha evitato comunque il confronto con Zequila Bum Bum, che durante la giornata di sabato ha approfittato di un momento da soli per chiarire la propria posizione e chiederle scusa. “Mi dispiace molto, volevo scusarmi con te. Penso che tu abbia frainteso le mie parole, ma non erano offensive nei tuoi riguardi. Per un qualsiasi dubbio, quando vuoi, ne parliamo”, ha detto l’attore. “Ne parleremo meglio”, si è limitata a rispondere la Soldati più volte. Clizia Incorvaia poi ha interrotto la loro conversazione poco dopo, ma Antonio ha continuato a fare le sue scuse e Sara è rimasta di nuovo zitta. Clicca qui per guardare il video di Sara Soldati e Antonio Zequila.

Sara Soldati, Grande Fratello Vip: scrollarsi di dosso la tensione

Sara Soldati ha deciso di lasciarsi andare al Grande Fratello Vip 4, forse anche per scrollarsi di dosso le più recenti tensioni. Approfittando dell’animo giocoso di Asia Valente e Antonella Elia, la concorrente si è lanciata infatti sul letto di Aristide Malnati per fargli delle coccole più o meno volute. Forse anche per chiudere il capitolo con quanto accaduto poche ore prima, quando Paola Di Benedetto è scoppiata a piangere per via delle offese ricevute da Antonio Zequila. “Anzi, lei ha cercato di difendermi. Ha fatto una battuta per difendermi”, ha detto Sara ad Adriana Volpe, mentre la conduttrice cercava di consolare la modella. “Ha fatto la figura di m***a questa sera”, ha sottolineato ancora quando la Di Benedetto non è più riuscita a trattenere le lacrime al solo pensiero di essere giudicata come “La bellona che non sa fare nulla”. La Soldati però è stata costretta a farsi da parte: la modella era fin troppo agitata e l’unica in grado di calmarla, anche se in modo lieve, era proprio la Volpe. “La figura di m***a l’ha fatta lui, non tu”, si è limitata ad aggiungere la Soldati.

