Sara Soldati piange per la nonna/ “Ha un tumore, non so come sta” (Gf Vip)

Sara Soldati si lascia andare alle lacrime nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver ascoltato le parole di Alfonso Signorini che ha informato i concorrenti sull’andamento dell’emergenza coronavirus, Sara ha avuto un crollo. In giardino con Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro ha confessato di essere molto preoccupata per la nonna che sta combattendo contro un tumore. “Stava facendo la chemioterapia in ospedale, ora la sta facendo da casa”, ha racontato Sara aprendo il suo cuore e confidandosi con i suoi coinquilini. “Prima che entrassi qui aveva sconfitto un tumore, poi gliene è venuto un altro e non so come sta andando”, ha aggiunto la Soldati non riuscendo a trattenere le lacrime e nascondere la preoccupazione.

SARA SOLDATI CONSOLATA DA PAOLO CIAVARRO E PATRICK RAY PUGLIESE

A consolare la bella Sara Soldati ci hanno pensato Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Dopo aver fatto sfogare Sara e aver asciugato le sue lacrime, il figlio di Eleonora Giorgi e Patrick l’hanno spronata ad essere positiva nonostante la situazione. “No news, good news. Nel senso che se non ti dicono niente vuol dire che va bene”, le ha detto Paolo ricordandole che, qualora dovesse accadere qualcosa di grave, il GF la informerebbe subito come ha fatto con Adriana Volpe che ha lasciato la casa poche ore prima della morte del suocero. Colpito dalla profondità e dalle parole di Sara, anche Patrick ha cercato di rassicurarla. “Sei molto matura e ti meriti una bella esperienza”, le ha detto Pugliese. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dunque, l’atmosfera comincia ad essere triste e i concorrenti hanno sempre più voglia di tornare dalle proprie famiglie.



