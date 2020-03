Sara Soldati/ Tra il tumore della nonna e il Coronavirus: cresce la paura… (Grande Fratello Vip)

Sono momenti bui per Sara Soldati, soprattutto per quanto sta accadendo al di fuori del Grande Fratello Vip 2020. Le informazioni sul Coronavirus e l’andamento dell’emergenza stanno raggiungendo anche la Casa ed è facile per i concorrenti chiedersi che cosa ne sarà dei loro parenti, soprattutto i più anziani. Quando Adriana Volpe ha deciso di lasciare il programma per stare vicino al marito Roberto Parli, colpito dalla morte del padre, Sara ha iniziato infatti a chiedersi come potesse stare sua nonna. La donna a quanto pare ha 86 anni, come ha confidato a Paolo Ciavarro, e sta combattendo una dura battaglia contro un tumore. Per la seconda volta. “Prima che entrassi qui mia nonna aveva sconfitto un tumore”, ha detto, “poi gliene è venuto un altro e non so come stia andando”. Il figlio di Eleonora Giorgi l’ha confortata molto in quel momento e le ha fatto notare un dettaglio: “Se non ti dicono niente vuol dire che va bene”. Intanto è Patrick Pugliese a sollevare il dito contro la Soldati, per via di un altro motivo. Sembra infatti che lei e un’altra concorrente, ovvero Paola Di Benedetto, siano ‘pericolose’ dal punto di vista alimentare. “Cric e croc secondo me scatenano il vero inferno”, ha confidato ad Andrea Denver, “perché non sono violente, ma mangiano tutto come le cavallette. Sono una piaga nella cucina“. Il tono sarà stato di sicuro scherzoso, ma tanto basta per mettere la pulce all’orecchio e a sollevare dei dubbi su quello che avviene nella cucina del loft di Cinecittà. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese.

Sara Soldati, Grande Fratello Vip 2020: solo Paola non l’ha abbandonata

Sara Soldati continua a seguire la sua solita strada al Grande Fratello Vip. Al suo fianco ormai solo Paola Di Benedetto e nessun altro: in assenza della modella, preferisce piuttosto trascorrere il tempo da sola. Le due si sono trovate sotto molti punti di vista, anche se questo non vuol dire che Sara sia diventata l’ombra di Paola o viceversa. Così è facile trovarle a preparare la pizza per tutti gli inquilini: a quanto pare un esperimento ben riuscito. Non stupisce nemmeno scoprire che Paola non abbia digerito la nomination che Antonio Zequila ha assegnato a Sara durante la scorsa diretta. Un bel colpo di scena dovuto a nessun motivo in particolare: l’attore infatti ha parlato solo di essere stato spinto da motivi di gioco. “Dopo averla nominata pesantemente per niente”, ha detto Paola agli amici, “tipo come sacrificata, messa in croce per niente… Già il giorno dopo ‘Sara, Sara’”. Patrick Pugliese non aveva notato nulla, ma ad Andrea Denver non era sfuggito. Secondo Paola tra l’altro si tratterebbe di una strategia già vista: Antonio è solito accusare qualcuno del gruppo per poi chiedere scusa, cercando di annullare così la propria responsabilità. “Lui gioca per vincere”, si Ë limitata invece a dire Sara, giustificando in qualche modo il comportamento del coinquilino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA