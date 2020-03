Sara Soldati/ Una partecipazione silente: strategia vincente o boomerang? (Grande Fratello Vip)

Sara Soldati è riuscita a schivare l’eliminazione del Grande Fratello Vip 4 durante l’ultimo televoto e per ora non abbiamo idea di quanto avverrà questa sera. La brunetta infatti si è avvicinata molto a Paola Di Benedetto e Adriana Volpe e sembra che sia riuscita in qualche modo ad integrarsi nel grande gruppo dei concorrenti. Forse adesso non viene più guardata a vista, come una new entry, anche se potrebbe presto finire di nuovo nel baratro. In stanby per ora anche le liti con Antonio Zequila, con cui Sara cerca di entrare in contatto il meno possibile. Quanto durerà questa pace inaspettata? Difficile da dire. Quando i vipponi sono stati informati dell’emergenza Coronavirus e dei suoi sviluppi, Sara non ha quasi battuto ciglio. Assorta nei suoi pensieri, ha avuto una reazione neutra a differenza di altri concorrenti che si sono commossi o altri ancora che hanno sorriso. L’espressione della Soldati però si è trasformata durante un contatto con la madre: sentire la voce del genitore l’ha spinta fino alle lacrime e ai singhiozzi.

SARA SOLDATI RISCHIA DI RIMANERE NELL’ANONIMATO…

Il percorso di Sara Soldati al Grande Fratello Vip 4 non sta procedendo di certo a gonfie vele. Ora che Asia Valente è tornata a casa, la brunetta non sembra avere più nulla da dare al resto del gruppo o comunque al pubblico. Mancano gli scontri, così come la voglia di farsi conoscere dai telespettatori. Un atteggiamento silenzioso che presto potrebbe portarla di nuovo ad affrontare le nomination, anche se per adesso l’attenzione del gruppo è diretta verso i personaggi chiave e più o meno forti del programma. Purtroppo sappiamo bene come il silenzio non regali mai un vantaggio ai concorrenti, sia in previsione del televoto sia per ottenere l’affetto degli spettatori. In questo momento Sara sta compiendo quindi dei grandi errori: invece di farsi conoscere e dire la sua sulle varie questioni che animano la Casa, preferisce rimanere sulle sue e non esternare i propri pensieri. Purtroppo potrebbe dover rispondere presto della sua strategia, soprattutto nel caso in cui Adriana Volpe o Antonella Elia dovessero essere eliminate nella puntata di stasera.



