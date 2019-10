Sara Tommasi, appello a Barbara D’Urso/ “Voglio raccontarmi da te senza filtri”

Sara Tommasi, show girl che ha fatto tanto parlare di sé a causa dei suoi vari problemi, sembra essere ritornata più forte di prima. Affetta da bipolarismo – disturbo psichiatrico che vede l’alternarsi di stati euforici a stati depressivi – la Tommasi si sta curando e da qualche tempo è tornata ad essere se stessa. Ad aiutarla certamente la psicoterapia – oltre ad una forte disintossicazione – ma, come ha dichiarato su Spy, “soprattutto l’amore degli amici”. La vicinanza di una sua cara amica, Debora Cattoni, e del suo ex fidanzato Angelo, insieme a tutta la sua famiglia, ha avuto un ruolo preponderante nel percorso di cura dell’ex modella 38enne originaria di Terni.

Sara Tommasi, il ricordo degli anni bui

Sara Tommasi racconta di aver passato un periodo davvero terribile, in cui addirittura avrebbe più volte rischiato la vita. Tante le vicissitudini, anche se alcune le ha completamente rimosse. Comunque era solita scappare di casa, vagare senza una meta e abusare di alcol, droghe e psicofarmaci. Era arrivata ad un punto in cui non riusciva più a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. A tal proposito la Tommasi ammette: “Mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me e mi facevano fare qualsiasi cosa”. Quando è arrivata all’apice della sua malattia – certamente aggravata dal suo stile di vita sconsiderato – la soubrette si rende conto di aver rischiato. E infatti fa una rivelazione choc: “Ho rischiato di morire!”. Infatti, una notte a Milano sarebbe stata ritrovata in casa con tossicodipendenti e personaggi poco raccomandabili, e se non fosse stato per la sua famiglia, che prontamente l’ha assistita, non si sa cosa le sarebbe potuto succedere.

Il ritorno a una vita sana…E non solo!

Ma ora Sara Tommasi è molto migliorata: fa sport, si cura, presta attenzione all’alimentazione e ha imparato a volersi bene. Economicamente non ha problemi, afferma, essendo stata una buona conservatrice negli anni di successo. Il suo desiderio al momento è quello raccontare in televisione della sua rinascita, magari da Barbara D’Urso, dove, a sua detta: “riuscirei ad essere me stessa e a raccontarmi senza filtri”. Ma i nuovi obiettivi di Sara Tommasi non si fermano qui: ammette che le manca il lavoro di showgirl e che vorrebbe, a breve, celebrare il suo vero ritorno.



