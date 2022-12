Sara Tommasi, assolti imputati accusati di stupro sul set/ “Non c’è stata violenza”

Solo il produttore cinematografico Giuseppe Matera è stato condannato per la presunta violenza sessuale ai danni di Sara Tommasi. Due anni e dieci mesi di carcere, questa la sentenza in primo grado che è stata poi confermata in appello un anno dopo. Invece l’ex manager della showgirl Federico De Vincenzo, gli attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali, il regista Max Bellocchio, che non hanno scelto di essere processati con rito abbreviato, sono stati assolti dal tribunale di Salerno dopo un lungo processo in primo grado. Per i giudici non fu violenza sessuale.

Sara Tommasi sosteneva di essere stata violentata nel settembre 2012. Come ricostruito da Today, aveva raccontato di essere stata portata in un albergo di Buccino, in provincia di Salerno, per realizzare alcuni scatti fotografici per un calendario di beneficenza, invece una volta arrivata lì sarebbe stata prima drogata, poi costretta a girare un film porno, sostenendo che non era nelle condizioni per decidere consapevolmente se participare o meno alle riprese.

SARA TOMMASI, TUTTI ASSOLTI PER PRESUNTO STUPRO: SI ATTENDONO MOTIVAZIONI

Il processo era cominciato nel 2013, in una fase turbolenta della vita di Sara Tommasi. Al momento non sono note le motivazioni della sentenza di assoluzione, non essendo state ancora pubblicate. Si attendono, infatti, 90 giorni per il deposito. Per l’ex manager la procura aveva chiesto 5 anni e 4 mesi di carcere, mentre per i due attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali e il regista Max Bellocchio era stata già chiesta l’assoluzione dal pm. Anche la madre di Sara Tommasi depose in aula a Salerno nel corso del processo. In tale circostanza sottolineò di aver chiesto all’ex manager della figlia di non portarla a Buccino a causa dei problemi mentali che le erano stati diagnosticati. In quel periodo Sara Tommasi aveva preso parte ad una serie di film hard prodotti da Federico De Vincenzo e Giuseppe Matera.

