Sara Tommasi: “Bipolarismo mi spingeva a usare droghe”/ “Non volevo curarmi, poi…”

Sara Tommasi, showgirl con trascorsi nel mondo dei film per adulti, è intervenuta in qualità di opinionista ai microfoni di “Lombardia Nera”, trasmissione in onda su Antenna 3 e condotta dal giornalista Marco Oliva. Collegata a livello audiovisivo con lo studio televisivo, la donna si è messa a nudo, rivelando alcuni dettagli del suo passato complicato, nel quale ha accusato problemi di salute che l’hanno pesantemente condizionata: “Purtroppo io soffrivo di bipolarismo, che porta a usare anche delle droghe. In quei frangenti, magari non te ne rendi conto e ti ritrovi in situazioni a rischio. Solo il giorno dopo hai contezza di avere fatto una sciocchezza”.

Sara Tommasi ha quindi posto l’accento sul fatto che le difficoltà legate all’assunzione di droga sono emerse in un preciso istante della sua esistenza: “Mi è successo tutto quando mi è stata diagnosticata questa malattia (bipolarismo, ndr) e non volevo curarmi. Sono stata portata dalla patologia stessa a fare uso di sostanze stupefacenti. Per fortuna, poi è finito tutto bene, grazie all’aiuto dei familiari, degli specialisti, dei miei cari, di mia madre e di mio marito. Ne sono uscita, ho ripreso in mano la mia vita e ora sono felice”.

SARA TOMMASI: “TERRAZZA SENTIMENTO? NEL MONDO DELLO SPETTACOLO È PIENO DI FESTE IN CUI CIRCOLA LA DROGA”

Nel prosieguo della sua apparizione sulle frequenze di Antenna 3, Sara Tommasi ha commentato brevemente il caso Alberto Genovese, precisando che feste come quelle che andavano ripetutamente in scena nella cornice, ormai resa celebre dalle cronache, di Terrazza Sentimento sono usuali nel mondo dello spettacolo.

Per questo motivo, la showgirl ha inteso rivolgersi a tutte le ragazze all’ascolto, sottolineando che “è sconsigliabile, quando si sa che in un determinato luogo gira della droga, recarvisi. La droga porta ad abbassare le difese naturali e spinge a compiere atti che non si vogliono compiere. Poi, il giorno seguente, si resta terrorizzati da ciò che si è fatto”.

