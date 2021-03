Sara Tommasi e Antonio Orso matrimonio oggi, 21 marzo/ Dettagli sulle nozze blindate

Sara Tommasi e Antonio Orso si sposano oggi, 21 marzo. Un matrimonio blindatissimo per la showgirl ternana e il suo manager che andrà in scena proprio oggi con rito civile nel Comune di Massa Martana, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, alla presenza di pochi intimi e parenti invitati. Dopo la cerimonia, Sara e Antonio saranno ospiti del Resort Vallantica di San Gemini per qualche ora di relax in piscina e Spa e, soprattutto, una cena a lume di candela e poi anche per una notte all’insegna della passione. Tutto il resto è stato rinviato. Gli sposi, infatti, hanno deciso di sposarsi oggi con rito civile e di rimandare la festa vera e propria all’estate. I due in onore del loro amore hanno inciso un brano di Mina, “Parole, parole”.

Sara Tommasi e Antonio Orso, matrimonio oggi, 21 marzo: gli invitati e i testimoni

L’annuncio è arrivato il mese scorso quando proprio Sara Tommasi si è mostrata in foto mentre provava l’abito delle nozze, accompagnata dalla nonna Giuliana, ma stuzzicando poi i fan e chi la segue rivelando che non è di certo quello l’abito che ha scelto per la cerimonia. Secondo quanto ha riportato Novella 2000 sembra che i testimoni di nozze scelti dai futuri sposi saranno il papà di Sara per lei e la nonna della sposa per lui. Naturalmente i familiari saranno inviati insieme ad alcune amiche della coppia a cominciare da Eva Henger e Francesca Cipriani. Al settimanale, Sara Tommasi ha svelato: “Dire che sono emozionatissima è poco. Sto vivendo un momento bellissimo”. Sembra proprio che per queste nozze Sara Tommasi abbia detto no alla partecipazione all’Isola dei Famosi 2021. Inizia da qui quindi la sua nuova vita?

