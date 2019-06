SARA TOMMASI È INCINTA/ L’annuncio dell’amica Debora Cattoni, rumors: nozze in vista?

Quello che festeggia nella giornata di oggi è un compleanno che Sara Tommasi di certo non dimenticherà: la sua amica del cuore, attrice ed event manager Deborah Cattoni, ha svelato a Terni Today che Sara è incinta, scatenando la curiosità dei suoi numerosissimi fan. Per il momento, però, sul profilo social ufficiale della Tommasi tutto tace. Il padre del bambino è l’imprenditore 46 enne Angelo – a quanto pare molto attivo nel campo delle acque minerali – con il quale ormai da tempo la showgirl ha ritrovato il sorriso. In vista del lieto evento, inoltre, sono in molti ad anticipare che i due potrebbero convolare a giuste nozze già nella prossima estate, ma per il momento i diretti interessati non hanno confermato questo rumors. Massimo riserbo, inoltre, sul sesso del nascituro, per il quale, si legge sul portale Ternitoday, la futura mamma sarebbe già alle prese con lo shopping per il guardaroba. (Agg. di Fabiola Iuliano)

La serenità dopo il doloroso passato

Sara Tommasi è una donna nuova. L’ex showgirl ha anche svelato di essere incinta, raccontando di avere ritrovato anche la fede e di avere cambiato vita pure per merito del nuovo lavoro in radio. Dopo gli scandali e gli scoop senza criterio, il suo doloroso passato è stato definitivamente messo da parte. Adesso si rimette anche in gioco, lavorando come speaker radiofonica di una web radio di Terni. Lo show che condurrà si chiama “Sarà Quel Che Sarà”. Tornata in Umbria, la showgirl ha voltato pagina scrivendo un libro dove racconta cosa le è accaduto, tra errori, video a luci rosse e tanta droga, fino al declino della sua popolarità. Proprio Sara ha confidato anche di volere mettere in guardia tutte le ragazze che si affacciano in maniera imprevedibile nel mondo dello spettacolo. Non bisogna mai dimenticare l’importanza della famiglia e gli affetti più cari che contribuiscono a tenerci con i piedi ben saldi per terra.

Sara Tommasi è incinta: ecco la sua nuova vita

Dopo avere scoperto il suo disturbo bipolare, Sara Tommasi si sentiva una vera e propria marionetta nelle mani degli altri. “Pensavo di non venirne più fuori, pensavo proprio di morirne: questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta”, aveva raccontato l’ex showgirl ai microfoni de Le Iene aggiungendo: “I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida. Soffro del disturbo bipolare”. Parlando del passato l’ex isolana ha confessato: “Non sapevo fare più nulla, nemmeno prendere un taxi. Quelle cose non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi”. Fortunatamente Sara Tommasi adesso sta bene e pare esserne totalmente uscita. Nel frattempo, TerniToday ha svelato in anteprima la dolce attesa: “ce lo confida l’attrice ed event manager Debora Cattoni, l’amica del cuore che le sta vicina con costante affetto”, si legge.



